Sektörel sorunların çözümü için toplandılar

GAİB hizmet binasında Mahsum Altunkaya Başkanlığında bir araya gelen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, gündemi değerlendirerek sektörel sorunların çözümü yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Türkiye genelinden yılın ilk 11 aylık sürecinde 8 milyar 215 milyon 42 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya bu süreçte Güneydoğulu ihracatçıların 2 milyar 667 milyon 780 bin dolarlık ihracata imza attığını ifade etti. Kasım ayında Güneydoğulu ihracatçılar tarafından 306 milyon 129 bin dolarlık ihracat geçekleştirildiğine de dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya, yaşanan global krizin dünyanın bütün ülkelerinde derinden hissedildiğinin altını çizdi.

“Global kriz ülkelerin tamamını derinden etkiliyor”

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, küresel bir kriz yaşandığını, pandemiyle başlayan bu süreci şimdi de küresel kuraklığın tehdit ettiğini ifade ederek, “Bu kriz insanlığın ortak sorunu. Pandemiyle birlikte insan iş gücünün sahaya yansımaması, ardından dünya genelinde yaşanan kuraklık ve ona bağlı olarak üretimdeki düşüş elbette sektörümüzü olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan üretimdeki düşüş, hammadde tedarikini zora sokmakta ve uluslararası tedarik zincirinde sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır” dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2021 yılının son toplantısı GAİB hizmet binasında gerçekleştirildi. Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanan yönetim kurulu 2021 yılının 11 aylık hububat ve bakliyat ihracatını değerlendirirken sektörün sorunlarını da masaya yatırdı.

“Pandemi fiyat artışlarına yol açtı”

Sektörel ihracattaki artışın sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Altunkaya, sektörün pandemi nedeniyle yaşadığı sıkıntıların fiyat artışlarına yol açtığını vurguladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde üretim faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini belirten Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, "Son dönemlerde gıda ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Gıda ürünlerindeki fiyat artışları sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşanıyor. Avrupa’da, Amerika’da, daha doğrusu dünyanın her tarafında yaşayan insanlar gıda fiyatlarındaki artıştan şikâyetçi. Çünkü pandemi döneminde gıda üretimi ve ticareti olumsuz etkilendi. Bugün Avrupa’nın dev şirketleri üretim sorunu yaşıyor. Tedarik zincirindeki gevşeme ve zaman zaman kopmalar bu krizi derinleştiriyor. Kısacası bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de hammadde sıkıntısı had safhada. Elbette bunun çözümü ve pandemi sürecinin sonlanması, global bir hareketten geçmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kuraklık üreticiyi de ihracatçıyı da endişelendiriyor”

Pandeminin etkisinin azalması ve tamamen yok olması ile birlikte tüm dünyada gıda ürünlerinin fiyatlarının yeniden makul seviyelere çekilmesini beklediklerini de söyleyen Altunkaya, kuraklık tehlikesinin de sektörü olumsuz etkilediğini bildirerek, "Kış mevsimi başlamasına rağmen maalesef yeterli yağış olmadı. Bu durum üretici kadar biz ihracatçıları da endişelendiriyor" şeklinde açıklamada bulundu.

“Global pazar payımızı arttırmak için çalışıyoruz”

Uluslararası tanıtımlar ve fuarlara öncelik vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya gerek gıda fuarları gerekse ülke tanıtımlarını sürdürerek ürünlerin dünya pazarlarındaki payını arttırmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Güneydoğulu hububat bakliyat ihracatçılarının 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 64,2 artışla 306 milyon 129 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin de altını çizen Altunkaya 11 aylık süreçte ise bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 30,6’lık artışla 172 ülkeye toplam 2 milyar 667 milyon 780 bin dolarlık ihracata imza atıldığını sözlerine ekledi.

Ortadoğu, Afrika ve Amerika en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke grupları

Ülke grupları bazında gerçekleştirilen ihracatta birinci sırayı 1 milyar 449 milyon 44 bin dolarla Ortadoğu Ülkelerinin aldığına da dikkat çeken Altunkaya ikinci sırada 706 milyon 518 bin dolarla Afrika ülkeleri ve üçüncü sırada 285 milyon 767 bin dolarla Amerika ülkelerinin yer aldığını sözlerine ekledi. Ülke bazlı ihracatın liderliğini 828 milyon 461 bin dolarla Irak’ın sürdürdüğünü de belirten Altunkaya ikinci sırada 234 milyon 953 bin dolarla Suriye ve üçüncü sırada 175 milyon 526 bin dolarla İran’ın yer aldığını da ifade etti.

Bölgeden en fazla ihraç edilen ürünler makarna, bitkisel yağlar, buğday unu

Güneydoğulu ihracatçıların gerçekleştirdiği ürün bazlı ihracatta ilk sırayı 535 milyon 803 bin dolarla makarna alırken en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler arasında ikinci sırayı 487 milyon 727 bin dolarla bitkisel yağlar ve ardından üçüncü sırayı 465 milyon 957 bin dolarla buğday unu aldı. Bu süreçte 172 ülkeye Güneydoğu’dan makarna, bitkisel yağlar, buğday unu, bisküvi-pastalık ürünler, kakaolu ürünler, yem çeşitleri, margarin, irmik, şeker ve şekerli mamuller, yağlı tohumlar ve mamulleri, bulgur, mercimek, nohut, baharatlar, zeytinyağı ve türevleriyle fasulye ve diğer ürünlerin ihracatları gerçekleştirildi.