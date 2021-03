Şehitler Şahinbey’de anıldı

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümünde şehitlerimizi dualarla ve çeşitli etkinliklerle andı.

Şahinbey Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümünde sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” Kitabı Okuma etkinliği, satranç turnuvası, ana sınıfı öğrencileri Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nı anlatan etkinlikler, 152 hatim, 5 bin 572 Yasin-i şerif, 101 fetih, 261 bin salavat-ı şerif okundu. Ayrıca Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Şehit ve Gazi yakınlarının katılımıyla şehitleri anma programı yapıldı. Düzenlenen programda Gaziantep savunması yetenek yarışması ve İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren yarışmacılara kupa ve hediyeler verildi.

"Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekerek, “Çanakkale Zaferi’nin 106 yıl dönümünde Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Burada rahat bir şekilde oturabiliyorsak, ibadetlerimizi yapabiliyorsak ve evlerimizde rahatça uyuyabiliyorsak şehitlerimizin bu vatan toprakları için canlarını seve seve feda etmelerinden kaynaklıdır. Şehit annelerimizin ve babalarımızın ellerinden öpüyorum. Şehitlik bizim için çok yüce bir mertebe, peygamberlikten sonra en yüce makam ve bu makamı da Allah herkese nasip etmiyor. Hangi şehidimizin yakınıyla konuşsak o şehidin diğer çocuklara ve insanlara göre çok farklı olduğu ben defalarca işittim. Şehit Ailesi olmakta her insana nasip olmuyor. Her gün binlerce insan ölüyor ama şehadet mertebesi çok yüce bir mertebe. Bu vatan olmazsa hiçbir şey olmaz. Bir kez daha bu vatan için canını seve sev feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Vatan sevgisini çocuklarımıza anlatmak ve bu vatan topraklarının kolay kazanılmadığını göstermek için 253.000 şehidimizin yattığı Çanakkale’ye götürüyoruz. Oraları ziyaret ettirip Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşında dediği gibi ‘Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı! Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.’ dediği yer Çanakkale’dir. Şu gün dahi yağmur yağdığında toprak kızarıyor ve hale dokunulmamış şehitlikler var. Şahinbey Belediyesi olarak 4 tane şehitliği Çanakkale’deki Alan Başkanlığı ile birlikte onları ziyaret edilebilecek hale getiriyoruz. Orada ülkemizin her yerinden her şehrinden şehidimiz var. Biz her zaman biriz ve beraberiz bizi kimse parçalayamaz” dedi.

"Her zaman vatanımızın ve milletimizin yanında olduk"

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır, vatan topraklarının kolay kazanılmadığını belirterek, “Biz her zaman vatan, millet ve bayrak dedik. Bu nedenle hiçbir zaman vatanını milletini dolar veya başka bir para ile satanlardan olmadık. Evlatlarımızı bu topraklar için şehit verdik ve vatan sağ olsun dedik. Bu vatan şehitlerin kanı ile yoğrulan bir vatan. Bizler bu vatanın evlatları olarak ülkemize sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Çocuklar ödüllendirildi

Şahinbey Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu İstiklal Marşını Güzel okuma yarışmasında dereceye giren okullar gösteri yaparak davetlileri duygulandırırken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Düzenlenen Programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter ve vatandaşlar katıldı.