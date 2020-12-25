Şehitkamil’in madalyası ailesine teslim edildi

-Gaziantep savunmasının kahramanlarından biri olan Mehmet Kamil’in (Şehitkamil) madalya ve şehadet belgesi ailesine teslim edildi. Madalyayı teslim alan aile, madalyayı Şehitkamil Belediyesine armağan etti.

Gaziantep’in savunmasının en trajik olaylarından biri olan Şehitkamil olayının kahramanı Mehmet Kamil’in Fransızlar tarafından şehit edilişinin 99. yıldönümünde Şehitkamil Sanat Merkezinde yapılan törenle anıldı. Şehitkamil’in ailesine madalya ve şehadet belgesi verildi. Duygusal anların yaşandığı teslim töreninde madalya ve şehadet belgesi alan aile, madalyayı Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na armağan etti. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Garnizon Komutanı Hüseyin Bekmez, Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

“ Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Gaziantep savunmasıyla ile ilgili birçok kitabın belediye tarafından desteklenerek hazırlandığını belirten Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “ Daha önce maalesef Mehmet Kamil’in madalyası ve şehitlik beratı yoktu. Bugün bunun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Adalet Bakanımız, milletvekillerimiz, Valimiz, Garnizon Komutanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok büyük emekleri var. Bu konuda emeklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ederim” dedi.

“Mehmet Kamil’in madalyasının ve şehitlik beratının olmadığını öğrendik”

Uzun uğraşlar sonrası Şehitkamil’in ailesine ulaşıldığını ifade eden Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, mezarı konusunda da çalışma yapılmasını isteyerek, “ Şehitkamil ile ilgili bazı şeyler araştırmalar yaptıktan sonra çok şeyler öğrendik. Kahramanlık madalyasının olmadığını öğrendik. Hatta nüfus kaydından düşürülmediğini öğrenmiştik. Daha sonra mahkeme süreci başlatıldı ve nüfus kaydından düşürüldü. Büyükşehir Belediyesi Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımızın destekleriyle madalyayı getirterek bir neticeye ulaştık. Bize bu fırsatı verdiğiniz için herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“25 Aralık iman ve inanç günüdür”

Trajik bir şekilde Fransızlar tarafından annesinin namusunu korumak isterken genç yaşta şehit edilen Şehitkamil’i şükran ve rahmetle anan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “ O gün bu mücadeleyi veren Şehitkamil’in ailesi başta olmak üzere tüm şehitlerimizi şükran, rahmetle ve minnetle anıyorum. Rabbim cennetiyle buluştursun, Rabbim onlara layık olmayı bize nasip etsin. 25 Aralık iman ve inanç günüdür. 25 Aralık milli mücadele günüdür. 25 Aralık aşktır, vatan aşkı, millet aşkıdır. Gaziantep savunması dosta düşmana nasıl savunma yapılacağının göstergesidir. Çocuğuyla, kadınıyla, ailesiyle birlikte yükselen bir Gaziantep için Rabbim yolumuzu açık etsin” şeklinde konuştu.

“Gaziantep gazilik unvanını hak ederek alan bir şehirdir”

Tören sırasında konuşan ve “Gaziantep, gazilik unvanını hak ederek alan bir şehirdir. Nasıl hak ederek aldı? Antep savunmasında Müslüman nüfusun dörtte birini şehit vererek kalanları da gazi ederek aldı. Tabi bunun kahramanları var. Şehitkamil’de onlardan bir tanesi. Keşke bugüne kadar madalyası ve şehitlik beratı verilmiş olsaydı. Keşke bugüne kadar tespit edilmiş olsaydı. Bunu tespit eden başta Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Şehitkamil Belediyesi Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, olmak üzere tespit edip bu çalışmayı yapan herkese teşekkür ederim” dedi.

“Madalyayı namusum olarak kabul edeceğim”

Madalya ve şehitlik beratının Şehitkamil’in ailesine teslim edildi. Ancak aile manevi değeri çok yüksek olan madalyayı Şehitkamil Belediyesi armağan etti. Konu hakkında konuşan Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, “ 800 bin Şehitkamilli adına bu madalyayı alıyorum. Bu madalyayı namusum kabul edip inşallah benden sonrakilere devredecek şekilde bir sistem, sancak mantığıyla benden sonra göreve gelen belediye başkanına vereceğime söz veriyorum” diye konuştu.