Şehitkamil’e, ikinci bilim merkezi yapılıyor

Daha önce yapılan bilim merkezinin ardından ikinci bilim merkezi, D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni içerisine yapılıyor.

Bilim merkezini yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Çok yoğun bir nüfus artış hızımız var ve çok genç bir nüfusumuz var. Çocuklarımıza daha değişik noktalarda hizmet verebilmek adına ikinci bilim merkezini inşa ediyoruz. Geleceğimizin temanı olan çocuklarımız için bu imkanları artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle yola çıkan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil’e ikinci bilim merkezini kazandırıyor. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi içerisine yaptıkları bilim merkezini, kısa sürede tamamlayarak halkın kullanımına açacaklarını kaydetti. D.T. Şehitkamil Sahnesi Bilim Merkezi’ni; Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının son durumuyla ilgili yöneticilerden bilgi aldı. Toplam 700 metrekare büyüklüğe sahip D.T. Şehitkamil Sahnesi Bilim Merkezi içerisinde; 3 adet DENE-YAP atölyesi, 2 adet uygulama sınıfı, eğitmen odası bulunacak.

D.T. Şehitkamil sahnesi

Toplam 9 bin metrekare alan üzerine inşa edilen D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin içerisinde; 10 bin 200 metrekarelik tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, bilim merkezi, kafeterya, sanat merkezi, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunuyor.

“En kısa sürede çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız”

Bilimsel faaliyetlerin gelişmesi yönünde yapacakları yatırımların artarak devam edeceğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “3T Vakfı ile başlatmış olduğumuz Bilim Şehitkamil son hızıyla devam ediyor. Özellikle DENE-YAP atölyelerinde çocuklarımızın yapmış olduğu projeler TEKNOFEST’te dereceye girdi. Tabii DENE-YAP atölyelerini yaparken, özellikle şehrin ücra köşesi demedik, o günkü şartlarda, imkanlarımız dahilinde Beykent bölgesine yapmıştık. Beykent’e Bilim Şehitkamil olarak hizmetimizi devam ettiriyoruz. Fakat çok yoğun bir nüfus artış hızımız var ve çok genç bir nüfusumuz var. Çocuklarımıza daha değişik noktalarda hizmet verebilmek adına ikinci bilim merkezini inşa ediyoruz. Özellikle bu bölgedeki okullarda okuyan çocuklarımız, DENE-YAP sınavlarını kazanmış çocuklarımızın gidip gelme sürelerini aza indirebilmek adına ikinci bir eğitim merkezi olarak burada hizmet vereceğiz. İçerisinde bulunduğumuz kompleksin içerisinde bir yandan sanat etkinlikleri, bir yandan bilim etkinlikleri hep birlikte devam edecek. Burada yapılacak olan DENE-YAP atölyeleri ile çocuklarımızın projeleri hayata geçecek. Bunu biz çok önemsiyoruz. Aynı zamanda buranın üniversiteye yakınlığıyla doğru orantılı olarak üniversiteli abilerin mentorlük yapabileceği bir yer olacak, o açıdan çok önemli. Ben özellikle vatandaşlarımızdan, velilerimizden gelen talepler doğrultusunda, mesafeyi yakınlaştırma konusunda böyle bir talep gelince, arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar neticesinde uygun olarak burayı belirledik. Şu an itibariyle inşaat çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. En kısa sürede çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Geleceğimizin temanı olan çocuklarımız için bu imkanları artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.