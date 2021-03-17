Şehitkamil’e 4 yeni kütüphane daha kazandırılacak

Eğitim alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla öğrencilerin akademik başarılarına büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçeye yakın zaman içerisinde 4 kütüphane daha kazandıracakları müjdesini verdi. Başkan Fadıloğlu, 8 Şubat, Gaziler, Eyüp Sultan ve Umut Mahallesine yapılacak kütüphanelerin en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanların yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları oluşturan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki kütüphane sayısına 4 kütüphane daha eklemek için yoğun mesai yapıyor. Kütüphanelerin, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında büyük olanak sunduğunu kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yeni nitelikli ders çalışma ortamları oluşturmak adına çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, her yaş gurubunun farklı ihtiyaçlarına göre planlama yapıklarını dile getirdi.

“En kısa sürede tamamlayarak öğrencilerimizin kullanımına sunacağız”

Yeni kütüphane projelerine ilişkin bilgi veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak eğitime destek vermek adına en önemli yatırımlarımızın başında gençlik kütüphanelerimiz geliyor. Allah kısmet ederse yakın süre içerisinde 4 kütüphaneyi daha tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Her yaş gurubunun farklı ihtiyaçlarına göre yaptığımız planlamalar neticesinde kütüphanelerimizden birini 8 Şubat Mahallemize yapıyoruz. Bu kütüphanemizin diğer kütüphanelerden bir farkı var. 8 Şubat Mahallemize yapacağımız yapının içerisinde bilim merkezi de bulunacak. Yapı toplam bin 500 metrekare arsa üzerine 3 katlı olarak inşa ediliyor. Yapı içerisinde yer alacak bilim merkezi içerisinde; matematik, uzay-havacılık, teknoloji, doğa bilimleri ve tasayım atölyeleri olacak. Yapı içerisinde eğitmen odaları, amfi ve sergi salonu, çocuk kütüphanesi, genç kütüphanesi, grup çalışma odaları, fuaye ve bekleme alanları ve WC bulunacak. Gaziler Mahallemize yaptığımız kütüphane ise bin 800 metrekare büyüklüğünde olacak. Kütüphane içerisinde 2 adet okuma salonu, bilgisayar salonu, grup çalışma odası, fuaye alanı ve WC bulunuyor. Umut Mahallemize yaptığımız kütüphane 2 bin metrekare arsa üzerine inşa ediliyor. Kütüphane içerisinde okuma salonu, bilgisayar sınıfı, grup çalışma odaları ve WC bulunuyor. Eyüp Sultan Mahallemize yaptığımız kütüphane 650 metrekare inşaat alanına sahip. Kütüphane içerisinde okuma salonu, bilgisayar odası, fuaye ve bekleme alanı ve WC bulunuyor. İnşallah 4 kütüphanemizi de en kısa sürede tamamlayarak öğrencilerimizin kullanımına sunacağız. Bu konuda emek veren tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.