Şehitkamil’den Şanlıurfa’ya yardım eli

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şanlıurfa’da aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen vatandaşlara, baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Fadıloğlu, yaptığı açıklamada, “Kardeşlik hukuku içerisinde, gelen talepler neticesinde ekip arkadaşlarımız şuan da iş makinelerimizle Şanlıurfa’da temizlik hizmetlerine destek veriyorlar” dedi.

Şehitkamil Belediyesi, Şanlıurfa’da aşırı yağışların sebep olduğu sel bölgelerine müdahale etmek ve su taşkınlarından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla ekiplerini bölgeye sevk etti. Çok sayıda iş makinesi ve personelini Şanlıurfa’ya gönderen Şehitkamil Belediyesi, yaraları sarmak adına çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

“Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Yaşadığımız deprem felaketinden sonra, komşu illerimiz olan Şanlıurfa ve Adıyaman’da da meydana gelen sel felaketi ile sıkıntımız devam ediyor. Kardeşlik hukuku içerisinde, gelen talepler neticesinde ekip arkadaşlarımız şuan da iş makinelerimizle Şanlıurfa’da temizlik hizmetlerine destek veriyorlar. Rabbim bir daha böyle sıkıntılar vermesin. Bu afetler son olsun diyorum, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum.” şeklinde konuştu.