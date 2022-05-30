Şehitkamil’den Kuzeyşehir’e büyük yatırım

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kuzeyşehir’e yapılan ünite merkezinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Fadıloğlu, ünite merkezini en kısa sürede tamamlanmayı hedeflediklerini söyledi.

Göreve başladığı günden bu yana vatandaşın yaşam kalitesine etki eden uygulamalar gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, halkın tüm ihtiyaçlarına tek merkezden cevap verilebilecek şekilde dizayn edilen ünite merkezlerinin sayısına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Son olarak şehrin yeni yerleşim yerlerinden olan Kuzeyşehir’de inşasına başlanan Kuzeyşehir Ünite Merkezi’nde inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Toplam 5 bin 500 metrekare alana sahip 2 katlı ünite merkezi içerisinde; pazar yeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, kurs merkezi, ticari dükkanlar ve 80 araçlık açık otopark bulunuyor. Ünite merkezinin inşaat çalışmalarını Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, merkezi 4 ay içerisinde tamamlayarak milletin hizmetine sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

“İnşaat çalışmaları çok hızlı bir şekilde ilerliyor”

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, “Kuzeyşehir, Şehitkamil’in yeni yerleşim alanlarından bir tanesi ve yoğun nüfusa sahip bir bölge. Özellikle şehrimiz kuzeye doğru gelişiyor. Bunun en önemli noktalarından bir tanesi de Kuzeyşehir. TOKİ ve Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışma neticesinde burada hayat başladı. En kısa sürede 5. ve 6. etaplar da devreye girecek. Tabii buradaki nüfus artış hızıyla birlikte ihtiyaçlarımız da artmaya başladı. TOKİ’nin yapmış olduğu ünite merkezlerinin dışında sosyal üniteler yoktu. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için bir ünite merkezini hayata geçiriyoruz. Ünite merkezimizin içerisinde; pazaryeri, kütüphane, bay-bayan taziye evi, iş yerleri ve açık otoparktan oluşacak. Bu bölgedeki yoğunluğun ihtiyacını giderebilmek adına en kısa sürede ünite merkezimizin tamamlanmasını hedefliyoruz. İnşaat çalışmaları çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah 4 ay gibi kısa bir sürede milletimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.