Şehitkamil’den kadınlara bilgisayar eğitimi

Şehitkamil Belediyesi’nin ücretsiz olarak açtığı bilgisayar kurslarında Şehitkamilli kadınlar, bilgisayar kullanmayı en iyi şekilde öğreniyor. Kursiyerler, öğrendikleri bilgisayar programları sayesinde hayatlarını kolaylaştırıyor.

Çağın gerekliliklerini yakından takip ederek ilçe halkına hizmet veren Şehitkamil Belediyesi, Seyrantepe Aile Merkezi’ndeki bilgisayar eğitimlerine devam ediyor. ‘Bilgisayar Kullanım Kursu’ çerçevesinde kursiyerlere ilk olarak ‘temel bilgisayar’ eğitimi veriliyor. Kursiyerler, daha sonra da Windows, World, Excel, PowerPoint ve internet konularında ders görüyor. Haftanın 5 günü ders alan kursiyerler, kurs bitiminde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifika almaya hak kazanıyorlar.

“Eğitimler sonunda kursiyerlerimize sertifika veriyoruz”

Haftanın 5 günü olmak üzere bilgisayar eğitimi verildiğini belirten Seyrantepe Aile Merkezi Bilgisayar Kursu Eğitmeni Hatice Demir, “Kursumuz haftanın 5 günü olmak üzere 6 saat şekilde devam ediyor. Toplamda 14 kursiyerimize burada bilgisayar eğitimi veriyoruz. Kursiyerlerimize, bilgisayar programlarını ve bilgisayarın nasıl kullanılması yönünde bilgiler veriyoruz. Bunun yanında kursiyerlerimize ayrıca, ofis programları, bilgisayar ağları konusunda eğitimler veriyoruz. Bilgisayarın donanım parçalarını tanıma, klavye kullanımı, mouse kullanımı hakkında detaylı eğitimler veriyoruz. Burada alınan eğitimlerle kursiyerlerimiz, daha bilinçli bir şekilde bilgisayar kullanabiliyorlar. Kursumuza kadınlarımız tarafından yoğun bir ilgi var, bilgisayar öğrenmeye karşı yoğun bir istek var. Çağımız da zaten bilgisayar çağı, kadınlarımız da zaten bunun bilincindeler. Eğitimler sonunda kursiyerlerimize sertifika veriyoruz. Kursiyerlerimizin bu sertifika ile işe girmesi daha kolay olacak. Kursiyerlerimize bu imkanı sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na şahsım ve tüm kursiyerlerim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kurs sayesinde büyük bir engeli ortadan kaldıracağımı düşünüyorum”

Bilgisayar kursuna gelen Derya Çomak, kurs sayesinde bilgisayar kullanımını en iyi şekilde öğrendiğini belirterek, “Ben şu an açık öğretim lisede okuyorum. İleride iş hayatına gireceğim zaman bilgisayarı en iyi şekilde kullanmayı istedim. Bildiğiniz üzere en ufak bir iş bile bilgisayar ile yapılıyor. Bunun için de Şehitkamil Belediyesinin ücretsiz açmış olduğu bilgisayar kursuna yazıldım. Burada belirli programları öğreniyoruz. Hocamız da bizimle ciddi manada ilgileniyor. Bu kurs sayesinde büyük bir engeli ortadan kaldıracağımı düşünüyorum. Bu kursa geldiğim için çok memnunum. Hem sosyalleşme adına hem de ilerde iş hayatıma katkı sağlaması adına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bize bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.