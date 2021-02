Şehitkamil’den eğitime 10 bin adet tablet desteği

Bugüne kadar eğitime yaptığı yatırımlarla adından sıkça bahsettiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçede ikamet eden öğrencilerin kullanması için 10 bin adet tableti Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen tablet dağıtım törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve okul müdürleri katıldı.

“Şehri, insanı ilgilendiren her konuda mutlaka işin içerisinde oluyor”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun şehri ve insanı ilgilendiren her konunun mutlaka içerisinde yer aldığını dile getiren Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bugünkü konunun öznesi Şehitkamil Belediyesi. Ben gerçekten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyorum. Sadece tablet dağıtımıyla değil, eğitimi ilgilendiren her konuda, kültürü ilgilendiren her konuda, şehri, insanı ilgilendiren her konuda kurumun imkanları ölçüsünde mutlaka işin içerisinde oluyor. Spor Şehri Gaziantep’te de gördük, Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor projesinde de gördük, diğer sosyal ve kültürel projelerde, sosyal yardımlarda, pandemi ile mücadelede gördük. Tablet ihtiyacına geçtiğimiz Ekim ayında karar verilmişti. Tablet ihtiyacına dünyanın her yerinde ihtiyaç var. Bundan dolayı da parası hazır olan, sipariş edilen tabletlerin gelmesi bugünlere kadar geldi. 10 bin tabletin tamamını Şehitkamil Belediyemiz temin etti. Bu tabletler Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla alındı. 4 kategorideki tabletlerin en nitelikli olanları alındı. Ayrıca yine Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 18 bin adet tablet daha katılacak. Böylelikle Şehitkamil ilçemizde toplamda 28 bin adet tablet dağıtımı gerçekleştirilecek. Ben bu vesileyle Rıdvan Başkanımız başta olmak üzere, Kaymakamımıza, emeği geçen milli eğitimin kademesindeki herkese, tabletleri dağıtacak olan okul müdürlerimize, öğretmenlerimize tek tek teşekkür ediyor, öğrencilerimizin için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Çözemeyeceğimiz bir meselenin olmadığını canlı olarak yaşıyoruz”

Konuşmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eğitime olan desteklerinin devam edeceğini söyledi. Konuşmasında bir kütüphane ile ilgili de müjde veren Başkan Fadıloğlu, “Öncelikle bu projenin bu noktaya gelmesinde emeği geçen başta Valimiz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep’te böyle bir mesele olunca veya herhangi bir mesele olduğunda Valimiz ile bir araya geldiğimizde, kurumlar arası iş birliği çerçevesinde çözemeyeceğimiz bir meselenin olmadığını canlı olarak yaşıyoruz. Özellikle Şehitkamil Belediyesi olarak biz de eğitimin her noktasında destek vermeye gayret ettik, bugünden sonra da destek olmaya gayret göstereceğiz. Bu iş bizim işimiz değil demeden 4-6 yaştan başlayıp, açık öğretimden ders almak isteyen ev hanımlarına kadar destek vermeye devam ediyoruz. Özellikle son dönemlerde öğrencilerimizin sağlıklı mekanlarda ders çalışabilmeleri adına 21 olan gençlik kütüphanelerimizin yanında Allah kısmet ederse 1 yıla kadar 3 tane daha nitelikli kütüphaneyi hizmete almış olacağız. Bunların 2 tanesinin şu anda inşaatı devam ediyor, bir tanesi de ihale aşamasında. İmkanlar el verdiği müddetçe bu sayıyı arttırarak devam ettireceğiz. Tablet noktasında da Valimizin böyle bir organizasyon başlatmış olmasıyla birlikte belediyemizin bütçesinin el verdiği oranda biz de destek olmaya gayret gösterdik. Tabletler, değerli okul müdürlerimiz vasıtasıyla öğrencilerimize ulaştırılacak. Hayır hizmetlerde kullanılması dileğiyle emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz ve tüm velilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum”

Şehirde yaşanan tablet sıkıntısının çok kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu belirten Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, “Geçtiğimiz yıl Mart ayında salgın tüm ülkemizi esir almıştı. Tedbirler kapsamında okullar tatil edilmişti. Okullar tatil edilince bu çocukların eğitimden mahrum kalmamaları söz konusu olmuştu ve uzaktan eğitim gündeme gelmişti. Uzaktan eğitim hem internet hem de elektronik aletlerle gerçekleşiyor. Bu noktada Gaziantep’in bir eksiği vardı. Valimizin organizasyonluğunda 20 dakika içerisinde Gaziantep’in bu sorunun tamamını ortadan kaldıracak 60 bin adet tabletimizin sözünü yerel yöneticilerimizden aldık. Allah razı olsun diyorum kendilerine. Bu tablet sayısı 85 bin adete çıktı. Bugün Şehitkamilimiz için 10 bin tabletin tamamının geldiğinin müjdesini veriyorum. Öncülük ettikleri için başta Valimize, diğer Belediye Başkanlarımıza, hazırda bulunan Şehitkamil Belediye Başkanımıza, öğrencilerimiz ve tüm velilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm öğrencilerimize de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Program sonunda Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı tarafından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür belgesi ve plaket verildi.