Şehitkamil’den dar gelirli ailelere kışlık giyim yardımı

Şehitkamil Belediyesi, yardıma muhtaç binlerce dar gelirli aile ve çocuklarına kışlık kıyafet yardımında bulundu. Araçlarla evlerinden alınan aileler ve çocukları, kışlık kıyafet ve ayakkabı aldıktan sonra evlerine bırakıldı.

Dar gelirli ve yoksul ailelere periyodik aralıklarla giyim yardımı yapan Şehitkamil Belediyesi, son yaptığı yardımlarla 2 bin 500 aileden olmak üzere toplam 10 bin kişinin yüzünü güldürdü. Belediyeye ait araçlarla evlerinden alınan aileler ve çocukları, Gıda Bankasında kendileri ve çocukları için kıyafet seçtiler. Aileler ve çocukları, kış aylarında kullanmak üzere elbise, kazak, mont, ceket, gömlek, çorap, kışlık ayakkabı aldılar. Bunun yanı sıra, ailelere temizlik malzemesi de hediye edildi.

’’Kış aylarında hiçbir sorun yaşamayacaklar’’

Şehitkamil Belediyesinin sosyal yardım konusunda hassas olduğunu dile getiren Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Cemil Şahin, “Ben öncelikle Şehitkamil Belediyemize teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şehitkamil Belediyemiz, özellikle sosyal yardım konusunda çok büyük hassasiyet gösteriyor. Bizler de bunlara özellikle şahit oluyoruz. Muhtarlık olarak Şehitkamil Belediyemizi aradığımızda, en geç 24 saat içerisinde bize dönüş yapıyorlar, belirttiğimiz ailenin en kısa sürede incelemesini yapıyor ve eğer yardım konusunda ihtiyaç duyulursa en hızlı şekilde yardımlar bu ailemize ulaştırılıyor. Son olarak da mahallemde ikamet eden yoksul, yetim ve yardıma muhtaç dar gelirli ailelerimize gıda yardımının yanı sıra, kış ayları öncesi giyim yardımı yapıldı. Ailelerimiz belediyemiz tarafından evlerinden alınarak, Gıda Bankası’na götürülüp, orada her türlü kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı. Ailelerimiz, çocuklarımız bu kış aylarında hiçbir sorun yaşamayacaklar. Ben bu konuda bir kez daha başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.