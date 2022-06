Şehitkamil’deki lise öğrencilerine dizüstü bilgisayar ödülü

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki tüm lise birincileri, dizüstü bilgisayar ile ödüllendirildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleneksel hale getirdiği karne hediyesi uygulamasını bu sene de gerçekleştirdi. Şehitkamil sınırları içerisinde faaliyet gösteren liselerde eğitim gören en başarılı öğrencilere dizüstü bilgisayar armağan eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencileri başarılarından ötürü tebrik etti. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) düzenlenen ödül törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldılar.

’’Yaptığı işi tam anlamıyla yapıyor’’

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Şehitkamil Belediyemiz ile bir çok protokoller yaptık, bir çok etkinlikler yaptık. Hamdolsun, Gaziantep’te belediyelerimizin önceliklerinden bir tanesi de eğitim. Bugün, Şehitkamil’deyiz. Şehitkamil Belediye Başkanımızın, anaokulundan liseye her kademede öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okullarımıza katkılarını görüyoruz. Okul yaparken arsa tahsisiyle bu başlıyor, sonrasında bahçe düzenlemesiyle devam ediyor. Sonrasında spor yapanlara ayrı imkanlar sağlıyor, kitap okumak isteyenlere kütüphanenin zenginleştirilmesinde katkı sunuyorlar. Bugün de siz pırıl pırıl öğrencilerimizi davet ettiler ve bilgisayarları sizlere hediye edecekler. İnşallah bundan 10 yıl, 20 yıl sonra her birinizin başarısını anlatan idarecilerimiz çıkar. Rıdvan Başkanımızın bir özelliği de yaptığı işi tam anlamıyla yapıyor. Sadece rakam olarak çok fazla olsun, göstermelik iş yapayımın ötesinde hakkıyla işini yapıyor. Bu bilgisayarların her biri yaklaşık 20 bin TL civarında. Sizlere helali hoş olsun. Sizler her zaman daha iyilerine layıksınız. İnanıyorum ki bu donanımlarla önümüzdeki eğitim sürecini daha rahat aşacaksınız. Ben başta finansman sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Bey olmak üzere bütün ekibine, okullarımızı koordine eden Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve destek olan herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

’’İmkanlarımızı seferber ediyoruz’’

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında göstermiş oldukları üstün başarılarından ötürü tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimize, desteklerini her zaman hissettiren velilerimize ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak kurumlar arası iş birliği içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle eğitim noktasında okul öncesi eğitimden başlayıp, üst yaş sınırı olmayacak şekilde imkanlarımızı seferber ediyoruz. Özellikle üniversiteye gidecek son sınıf kardeşlerimizin başarılarını taçlandırmak adına ekip arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yapalım dedik. İnşallah, lise birinci kardeşlerimizin tamamı, nitelikli üniversitelerde, istedikleri bölümlerde eğitim hayatlarına devam edecekler. Ödüllendirme noktasında da biraz hassas davrandık. Şeklen bir bilgisayar vermenin ötesinde nitelikli çalışmaların yapılabileceği gerçekten en üst versiyon bilgisayarı takdim etmek istedik. Ben, katılımınızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın bu noktaya gelmesinde katkı sunan Sayın valimize, kaymakamımıza, milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum.”