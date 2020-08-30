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Şehitkamil’deki denetimlerde dijital dönem başladı

ŞEHİTKAMİL’DEKİ DENETİMLERDE DİJİTAL DÖNEM BAŞLADI

GAZİANTEP 30.08.2020, 10:01
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Şehitkamil’deki denetimlerde dijital dönem başladı

Şehitkamil Belediyesi, kamuoyu yararına gerçekleştirdiği denetimlerle ilgili yeni bir döneme geçti. Sahada denetim yapan tüm personeller, yaka kamerası kullanacak ve tüm işlemleri dijital ortamda gerçekleştirecekler.

Görevi süresince birçok alanda dijital yenilikleri kullanarak hem ekonomik olarak hem de zaman konusunda yarar sağlayacak çok sayıda uygulama başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, denetim konusunda da yeni bir dönemi başlattı. Şehitkamil Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım sayesinde 26 farklı denetim formu oluşturuldu. Oluşturulan formlar üzerinden işlem yapacak personellerin tüm işlemleri, dijital arşivde korunacak. İşlem yapacak tüm personeller, göğüs kamerası kullanarak tüm işlem süresini de kayda alacaklar.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde verilen teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitime tabi tutulan personelleri ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm personellere teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu’na, ziyaretinde Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Korkmaz da eşlik etti.

“Teknolojiye yapılan yatırımların faydasını görüyoruz”

Kullanacakları kameraların ASELSAN tarafından üretildiğini kaydeden Fadıloğlu, işlemlerin yapılacağı tabletlerin de yerli marka olduğu bilgisini paylaştı. Yeni sistemin saylayacağı avantajları anlatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Özellikle teknolojiyi yakından takip eden bir ekip olarak, öncelikle çalışma arkadaşlarımızın çalışma ortamında güvenliğini sağlayabilmek adına bugünden itibaren arkadaşlarımız göğüs kamerasıyla göreve çıkacaklar. Göreve çıkmış olduğu yerlerdeki eğer olağan dışı bir olay varsa bunların kaydı söz konusu olacak. Aynı zamanda denetime gidilen mekandaki görüntülerin alınmasına fayda sağlayacak. Şarj süresi ile birlikte yaklaşık 300 saatlik görüntü kapasitesi olan, diğer taraftan da yerli ve milli ürün olan ASELSAN’ın bu ürünüyle bundan sonra zabıta kardeşlerimiz denetimlerde göğüs kamerasıyla sahaya çıkacaklar. Yeni sistem; yapılan çalışmaların ölçülebilmesi, değerlendirilebilmesi açısından istatistiki verilerin bir arada olmasını sağlayacak. Artık kesinlikle kağıt kullanmayı ortadan kaldırıyoruz. 26 tane ayrı forumla gidip meslek gruplarına göre denetim yapılırken, artık burada tabletle bu işlemler yapılacak. İstatistiki verileri anlık olarak alabileceğimiz, her bir göreve çıkan arkadaşımızın günlük çalışma programlarının uygulanıp uygulanmadığını takip edebilmek açısından da bunların sektörel olarak, bölgesel olarak değerlendirilmesinin yapılmasına yönelik çalışmalar da dahil olmak üzere tamamı sanal aleme taşınıyor. Artık 21’inci yüzyılda teknolojinin hayatımızın her noktasına girdiği yerde bizim yaşanan gelişmelerin dışında olmamız söz konusu değildi. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız günlerde Allah hayır hizmetler yapmayı nasip etsin. Yine söylüyorum, gurur duyduğumuz elimizdeki tablet yerli bir ürün, göğsümüzdeki kamera yerli bir ürün. Teknolojiye yapılan yatırımların faydasını görüyoruz” diye konuştu.

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