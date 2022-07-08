Şehitkamil’deki camiler bayram namazına hazır

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini tamamlayarak bayram namazına hazır hale getirdi. Yürütülen temizlik hizmeti, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşın huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmesi adına Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki camilerde hummalı bir çalışma başlatan Şehitkamil Belediyesi, tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yürüttü. Şehitkamil Belediyesi, İslam alemi açısından büyük öneme sahip Kurban Bayramı öncesinde tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı. Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak caminin halılarını elektrikli süpürgelerle temizledi.

Ekipler, daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliğini yaptı. Ayrıca şadırvan ve tuvaletlerle birlikte cami avlularında çevre temizliği yapıldı. Camilerde yapılan temizlik ve hijyen çalışmaları dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade eden cami cemaati, çalışmalar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

“Temiz ve nezih bir ortamda bayram namazımızı eda edeceğiz”

Yürütülen temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Lütfiye Ali Kılçık Cami İmamı Hulusi Fedakar, “Malumunuz üzere Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Şehitkamil Belediyemiz tarafından camilerimizde temizlik çalışmaları yapılıyor. Bugün de bizim camimizde çalışmalarını yürütüyorlar. Arkadaşlarımız, camimizin halılarını elektrikli süpürgelerle temizlediler, cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliğini yaptılar. Şu anda camimiz bayram namazına hazır hale geldi. Şehitkamil Belediyemizden Allah razı olsun, camimiz her ay periyodik olarak belediyemiz tarafından temizleniyor” ifadelerini kullandı.