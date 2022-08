Şehitkamil’deki başarılı öğrenciler ödüllendirildiler

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, LGS’de yüzde 1’lik dilime girme başarısı gösteren öğrencilere dizüstü bilgisayar armağan etti. Fadıloğlu, “Bugün, Gaziantep’in gururu olan bazı öğrencilerimizle bir aradayız. Başarılı tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Eğitime verdiği desteğin yanı sıra elde edilmiş başarılı sonuçların mimarlarını da ödüllendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil’deki devlet okullarında öğrenim gören ve Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) yüzde 1’lik dilime girme başarısı gösteren 61 öğrenciye dizüstü bilgisayar armağan etti.

Bilgisayar takdim töreni öncesinde 2022 LGS’de 500 tam puan alan ve daha önce bilgisayarları takdim edilen Ali Küncülü Ortaokulu öğrencisi Mehmet Batuhan Göktaş ile Özel SANKO Okulları Ortaokulu öğrencisi Elif İkil Bozbaş’a çeşitli hediyeler verildi.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Metin Kılıçparlar, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, başarılı öğrenciler, aileleri, idareciler ve öğretmenler katıldılar.

“Rıdvan başkan demek, disiplin demektir”

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Ben öncelikle öğrencilerimizi, velilerimizi, öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Çünkü başarıdan biri eksik olduğunda maalesef olmuyor. Ortada bir başarı varsa, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve hiç şüphesiz öğrencilerimizin başarısıdır. Bugün bizi bir araya getiren Rıdvan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz gerçekten şanslı bir şehirde yaşıyoruz. Gerek ilçe belediyelerimiz gerek büyükşehir belediyemiz, imkanları ölçüsünde eğitimin her noktasında destekleriyle yer alıyorlar. Rıdvan Başkan demek, disiplin demektir. Rıdvan Başkan demek, kalite demektir. Bu bilgisayarlarda her biri yaklaşık 20 bin TL civarında. Sizlere helali hoş olsun. Sizlerin lise hayatınızda, hatta üniversite hayatınızda bu bilgisayarları çok rahat kullanabileceksiniz. Şundan emin olun, sizler Gaziantep’in en kıymetli evlatlarısınız ve bu şehirde eğitim hayatınız boyunca bizler, öğretmenleriniz ve velileriniz sizlerle birlikte olacağız. Allah, hepinizin yolunu açık etsin. Ben, Rıdvan Başkanımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Fatma Şahin Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bugün buraya katılan her birinize ve sizlere destek veren öğretmenlerinize ve velilerinize de teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Çıkardığı iş, her zaman birinci sınıf iştir”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Rıdvan Başkanımız ne yaparsa her zaman en iyisini yapar. Çok iyi inceleme yapar, araştırma yapar. Çıkardığı iş, her zaman birinci sınıf iştir. Bu mekanda olduğu gibi, bugünkü yapmış olduğu bilgisayar dağıtımında olduğu gibi her zaman kaliteli iş ortaya koyar. Allah, Başkanımızdan razı olsun diyorum, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Onun için gerçekten çok şanslıyız, kendisinden ve ekibinden bir kez daha Allah razı olsun. Sizlerden de özellikle tek istirhamım, ne olmak istiyorsanız en iyisi olun. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin emrinizdeyiz, ne istiyorsanız imkanlarımız dahilinde sizlerin hizmetinizdeyiz, hepinizi çok seviyoruz. Yeni eğitim hayatınızda hepinize başarılar diliyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Başarılı tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün, Gaziantep’in gururu olan bazı öğrencilerimizle bir aradayız. Başarılı tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Ümit ediyoruz ki öğrencilerimiz yarın, liselere yerleşirken gösterdikleri başarıyı devam edecekleri üniversitelerde de göstereceklerdir. İnanıyoruz ki başarılı öğrencilerimiz, üniversitelerde de Gaziantep’in gururu olacaklar. Şimdiden hedeflerinizi yüksek belirlemenizi istiyorum. Başarılı öğrencilerimizi kutluyorum. Ailelerimize, göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Valimiz Davut Gül’e, Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Her zaman emrinizde, hizmetinizdeyiz” diye konuştu.