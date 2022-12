Şehitkamil’deki 36 liseden 144 öğrenci kıyasıya yarıştı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Liseler Arası Münazara Yarışması’nda dereceye giren öğrencileri ve okullarını ödüllendirdi. Yarışmaya Şehitkamil’de bulunan 36 liseden 144 öğrenci katıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Liselerarası Münazara Yarışması tamamlandı. Yarışmaya, Şehitkamil sınırları içerisinde bulunan 36 liseden 144 öğrenci katılım sağladı. Finalde, Vehbi Dinçerler Fen Lisesi ile Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi öğrencileri yarıştı. Yarışmanın birincisi Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi öğrencileri oldu. Yarışmada; Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencileri ikinci olurken, Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi öğrencileri üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri ise dördüncü oldu. Birinci olan her bir öğrenciye tablet, okuluna çok fonksiyonlu yazıcı verildi. İkinci olan her bir öğrenciye bisiklet, okuluna yazıcı verildi. Üçüncü olan her bir öğrenciye eşofman takımı, okuluna kitap seti verildi. Dördüncü olan her bir öğrenciye spor ayakkabı, okuluna sportif malzeme seti verildi. Ayrıca yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilere kupa bardak ve satranç takımı hediye edildi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen final yarışması ve ödül törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Bu tür etkinlikleri biz çok önemsiyoruz"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Ben öncelikle bu etkinliğin bu noktaya gelmesinde tüm yöneticilerimize, öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Evet, hepimiz sınava doğru koşuyoruz ama bu tür etkinlikleri biz çok önemsiyoruz. Hem münazara yarışmalarıyla ilgili hem de bilgi yarışmalarıyla ilgili etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Tabii her şeyin tersi savunulabilir, bu noktada az önce iki okulun da savunmasına baktığımda, benimde şöyle bir savunmam var, amonyum nitrat tarımda kullanırsak çok verimli bir gübre, kötü niyetli insanların eline geçerse de bomba olarak kullanılabiliyor. Burada yapay zekadan bahsediyoruz. Yapay zeka teknolojik olarak kullanılıyor ama normal şartlarda da bir birey olarak kendi zihnimizde bir hard disk var, bu hard diskte biriktirdiklerimizi belli bir süre sonra kullanabiliyoruz. Bunun teknolojik olarak kullanılması da yapay zeka olarak devreye giriyor. Esas olan burada iyi niyetli insan yetiştiremezsek, bu bilgileri yönetemeyiz. Sizler çok şanslısınız, bilgiye ulaşmakta bizden daha şanslı bir nesilsiniz. Ancak bu bilgileri doğru kullanıp kullanmamak için de Allah bize akıl vermiş. Bunu insanlığın yararına kullandığımız takdirde çok önemli bir değer. O açıdan her fikrin tersi savunulabilir, bunu saygıyla karşılıyorum ama ne olursa olsun yarın hayata atıldığımızda da ne iş yapıyorsak yapalım, insanlığın faydasına olacak işleri yaptığımız takdirde bu bilgilerin hepsi değerli olacaktır. Ben tekrar tüm emek veren hocalarımıza, yarışmaya katılan tüm okullarımıza ve dereceye giren okullarımıza yürekten teşekkür ediyor ve kutluyorum.”