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Şehitkamil’de yoğun kar mesaisi devam ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yoğun kar yağışı karşısında küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

GAZİANTEP 26.01.2022, 14:56
Şehitkamil’de yoğun kar mesaisi devam ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yoğun kar yağışı karşısında küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

İlçe sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokaklar açılana kadar çalışma yürüteceklerini vurgulayan Başkan Fadıloğlu, “Şehitkamil’in her noktasında karla mücadele ediyoruz. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı ekiplerimiz, günlerdir 7/24 çalışıyorlar. Ekip arkadaşlarım, çalışmalarını aynı kararlılık ve azimle sürdürüyorlar” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrası tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, ilk kar yağışından şu ana kadar da yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Toplam 600 personel ve 100 araçla sahada çalıştıklarını aktaran Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kar ile mücadele noktasında ihtiyaçları olan tuz ve solüsyon stoklarının yeterli seviyede olduğu bilgisini verdi.

Şehitkamil’in her noktasında karla mücadele ediyoruz

Yoğun mesailerini aralıksız sürdüreceklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak kar yağışıyla ilgili meteorolojik veriler netleşir netleşmez kısa sürede hazırlıklarımızı kar yağışı öncesi tamamladık. Yoğun yağış sonrası sorumluluk alanımızda yoğun bir mesai başlattık. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülüğünde tüm kamu kurumlarımızla iş birliği ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehitkamil’in her noktasında karla mücadele ediyoruz. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı ekiplerimiz, günlerdir 7/24 çalışıyorlar. Ekip arkadaşlarım, çalışmalarını aynı kararlılık ve azimle sürdürüyorlar. Özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte, ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik sosyal yardımlarımızı da aksatmadık. Vatandaşlarımıza, ihtiyaçlarını kapılarında teslim ettik. Sokak hayvanlarını da unutmadık. Her gün ilçemizin farklı noktalarında belirlediğimiz noktalara yiyecek bıraktık. Yine ilçemiz genelinde yoğun kar yağışından zarar gören ağaçlara ekiplerimiz müdahale ediyor. Çöp toplama konusunda da herhangi bir sıkıntı oluşmaması adına ekip arkadaşlarım, yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bu yöndeki çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz. Şu an için kentimizdeki tüm ana yollar açık. Ancak kar yağışı devam ediyor. Trafiğe çıkılmaması uyarımıza çok büyük oranda uyan Şehitkamillilere teşekkür ediyorum. Bölgesel, ani ve yoğun kar yağışı devam ediyor. Acil ve zorunlu haller dışında lütfen dışarı çıkmayın. Tüm ekiplerimiz, yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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