Şehitkamil’de yoğun asfalt mesaisi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Esnafımızın tatilini fırsata çevirdik ve KÜSGET Sanayi Bölgesi’nde kış aylarında yıpranan yolları onarmak için ekip arkadaşlarımızla yoğun bir mesai yaptık” dedi.

Esnafın tatil gününü değerlendiren Şehitkamil Belediyesi, KÜSGET Sanayi Bölgesi’ndeki yollarda asfalt onarım çalışması yürüttü. Araç sirkülasyonunun yoğunluğuna ve kış aylarının olumsuz hava koşullarına bağlı yıpranan yollar, Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yoğun çalışma neticesinde onarıldı.

“Yoğun bir mesai yaptık”

Yürütülen çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “KÜSGET Sanayi Sitemiz, araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bir bölge olduğu için yollar tahrip olmaktadır. Ayrıca kış aylarının olumsuz hava koşullarından kaynaklı çukurlar oluşmaktadır. Belediyemiz, havaların düzelmesine bağlı her yıl düzenli olarak tahrip olan yollarda onarım çalışması yapıyor. Malum, bugün Pazar. Esnafımızın tatilini fırsata çevirdik ve KÜSGET Sanayi Bölgesi’nde kış aylarında yıpranan yolları onarmak için ekip arkadaşlarımızla yoğun bir mesai yaptık. KÜSGET Sanayi Bölgesi’nde, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda ekip arkadaşlarımız özverili bir çalışma yürüttüler. Tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.