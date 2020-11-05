Şehitkamil’de tambur kursları yeniden başladı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen ve bir süre önce ara verilen tambur kursu, pandemi tedbirleri altında eğitimlerini sürdürecek

Kovid-19 nedeniyle Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) bir süredir kapalı olan tambur kursu, alınan tedbirler altında yeniden eğitimlerine başladı. Tambur meraklılarının yoğun ilgisiyle yeniden kapılarını açan tambur kursu, pandemi tedbirleri altında eğitimlerini sürdürecek.

İnsanların eğitim hayatlarını istedikleri yönde devam ettirmeleri, yeni hobiler edinmeleri, boş zamanlarını en yararlı şekilde değerlendirmelerine olanak sunan Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM), büyük ilgiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Son dönemde ülke genelinde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan tambur kursu kapılarını yeniden açtı. Tambur kursuna katılan kursiyerler, maske-sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak eğitimlere katılıyor.

“Kurallara uyarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan tambur kursu eğitmeni Yakup Erdoğan, “Pandemi süreci dolayısıyla Şehitkamil Sanat Merkezi olarak tambur kursumuzu maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak şekilde yeniden açtık. Kursiyerlerimiz, pandemiden sonra kursumuzun açılmasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Tabi herkese eğitim vermek mümkün değil. Sınıfımızda maske-sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Kursiyerlerimize öncelikle başlangıç seviyesinden başlayıp daha sonra 2. kademeye geçiyoruz. Bunun yanı sıra daha önceden kursumuza devam eden kursiyerlerimize de bulunduğu kademeden eğitimlerini veriyoruz. Bununla beraber tambur kursumuza katılmak isteyen vatandaşlarımız için de kayıtlarımız halen devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, Şehitkamil Sanat Merkezi’ne gelerek kayıt yaptırabilirler” diye konuştu.

“Kursumuzun başlamasından dolayı da çok mutluyuz”

Tambur kursuna katılan kursiyerlerden Rabia Tozluoğlu, “Pandemi döneminden önce tambur kursuna geliyorduk. Malum pandemi olduktan sonra bir süre derslerimize ara vermek zorunda kaldık. Büyük bir heyecanla kursumuzun açılmasını bekliyorduk. Şimdi derslerimiz pandemi kurallarına uygun bir şekilde başladı. Sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak kursumuza katılıyoruz. Kursumuzun başlamasından dolayı da çok mutluyuz. Hocamız da bizlerle yakından ilgileniyor ve eğitimlerimizi tamamlamak için elinden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizler de büyük bir özenle derslerimize katılıyoruz. Ben bizlere bu hizmeti sunan Şehitkamil Belediyemize ve hocamıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.