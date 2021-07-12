Şehitkamil’de resim kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Şehitkamil Sanat Merkezi’nde kadınlara yönelik hayata geçirilen resim kursuyla kadınlar hem eğitim görüyor hem de yapmış olduğu birbirinden güzel resimleriyle ressamlara taç çıkartıyorlar. Kadınlar, günün stres ve sıkıntısından resim yaparak uzaklaşıyorlar.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) bir süredir pandemi nedeniyle kapalı kalan resim kursu, normalleşme dönemiyle birlikte tekrar kapılarını açtı. Resim kursuna katılan kadınlar, ücretsiz kursta eğitim görerek resim yapmayı öğreniyorlar. Yağlı boya, sulu boya ve karakalem çalışmaları yapan kursiyerler, birbirinden başarılı eserler üretiyorlar.

Kursla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Sanat Merkezi Resim Öğretmeni Zeynep Kaplan, “Malum pandemi nedeniyle uzun bir süredir kursumuz kapalıydı. Normalleşme süreciyle birlikte kursumuzu tekrar açtık. Şu an itibariyle 15 kursiyerimize haftanın 5 günü olmak üzere 15:00 ile 19:00 saatleri arasında eğitim veriyoruz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Kursiyerlerimize; yağlı boya, sulu boya ve karakalem eğitimleri veriyoruz. Çalışan, ev kadını olan kursiyerlerimiz var. Kursiyerlerimiz burada günün stres ve sıkıntısını atarak, mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Ayrıca burada hiçbir kursiyerimizden de hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Tamamen ücretsiz olan kursumuza kadınlarımız, yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Ben tüm sanatsever kadınlarımızı da resim kursumuza davet ediyorum” şeklinde konuştu.

"Gercekten hoş ve güzel vakit geçiyorum"

Kursun kendisi açısından güzel geçtiğini belirten kursiyerlerden Sibel Gören, “Ben katipliğe hazırlanıyorum ve klavye eğitimi kursuna gidiyorum. Boş vakitlerimde ise Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan resim kursuna geliyorum. Bu kursa profesyonel amaçlı değil, tamamen hobi amaçlı geliyorum. Burada gerçekten hoş ve güzel vakit geçiriyorum. Hem sanat ile iç içe oluyorum hem de günün stres ve sıkıntısını üzerimden atıyorum. Belediyemizin vatandaşlara açmış olduğu bu imkan eğer değerlendirildiği takdirde verimlilik de katıyor. Sosyal aktiviteler olsun, hocalarımızın bize vermiş olduğu eğitimler olsun mükemmel. Burada zaman geçirmeyi seviyorum. Bizlere sunulan bu imkanlardan dolayı Şehitkamil Belediyemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.