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Şehitkamil’de, okuma-yazma ile açık öğretim kursları başladı

Şehitkamil Belediyesi, okuma-yazma ve açık öğretim kurslarını başlattı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile birlikte ilk derste öğrencileri, yalnız bırakmadılar.

GAZİANTEP 21.12.2021, 13:49
Şehitkamil’de, okuma-yazma ile açık öğretim kursları başladı

Şehitkamil Belediyesi, okuma-yazma ve açık öğretim kurslarını başlattı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile birlikte ilk derste öğrencileri, yalnız bırakmadılar.

Göreve başladığı ilk günden bugüne eğitimin niteliğini arttıracak çok önemli yatırımlar gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iki önemli eğitim faaliyetinin ilk derslerine katıldı. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesinin iş birliği ile hayata geçirilen ‘Kent Gönüllüleri Toplumsal Duyarlılık Projesi’ kapsamında kent gönüllüsü öğrenciler, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan 10 aile merkezinde 59 kursiyere eğitim verecek. Ayrıca Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde açılan 15 aile merkezinde açılan okuma-yazma kurslarıyla 108 yetişkinin okuma-yazma öğrenmesi sağlanacak.

Seyrantepe Aile Merkezinde başlatılan ilk derse Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ve Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi öğrencileri katıldılar. Aile merkezindeki anasınıfı ve meslek edindirme sınıflarını da gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, tüm öğrencilere başarılar dilediler.

Çok teşekkür ediyorum ve devamını diliyorum

Açık öğretim kurslarını ziyaret ettikten sonra değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Ayşe Balat’a çok teşekkür ediyorum. Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında özellikle açık öğretimden eğitim alan kardeşlerimize ders verme noktasında Gaziantep Üniversitemiz, 253 öğrencisiyle bize destek veriyor. Bizler de Şehitkamil Belediyesi olarak kurumlar arası iş birliği çerçevesinde üniversitemizden almış olduğumuz desteklerden çok razıyız ve memnunuz. Tabi bu eğitime destek verilen aile merkezlerimizde değişik konularda da burada bizim kendi hocalarımız ile yine Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalıştığımız projeler var. Ayşe Hocamız ile bugün açık öğretim kursuna geldiğimizde, hanım kardeşlerimizin de mefruşat kursunu ziyaret ettik. Şu anda mefruşat sınıfındayız. Burada da hanım kardeşlerimizin aile bütçesine katkı sunuyor olmaları bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bizim asıl amacımız da buydu. Hakikaten evde boş oturmaktansa aile bütçesine destek olabilmek adına bir meslek sahibi olmak, bir beceri sahibi olmak çok önemli. Ben kurumlar arası iş birliği çerçevesinde üniversitemizin vermiş olduğu destek için çok teşekkür ediyorum ve devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Amacımız, topluma duyarlı bireyler yetiştirmek"

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ise, “Ben, öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir aktivite içindeler. Toplumsal Duyarlılık Projelerini de Türkiye’de ilk ve tek uygulayan üniversiteyiz. Amacımız, topluma duyarlı bireyler yetiştirmek. Toplumun refahı, hepimizin refahıdır. Burada da kadınlar çok önemlidir. Biz de öğrencilerimiz ile birlikte, kız kardeşlerimizin, annelerimizin, kadınlarımızın her zaman yanındayız. Her aşamada onlara yardım etmeye hazırız. Ben bir kez daha Başkanımıza, ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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