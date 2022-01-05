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Şehitkamil’de karakalem resim kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) hayata geçirilen karakalem resim kursuna katılan vatandaşlar hem eğitim görüyor hem de günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor.

GAZİANTEP 05.01.2022, 14:34
Şehitkamil’de karakalem resim kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) hayata geçirilen karakalem resim kursuna katılan vatandaşlar hem eğitim görüyor hem de günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde ücretsiz açılan karakalem resim kursuna katılan kursiyerler, karakalem tekniğini uzmanından öğreniyorlar. Sabır ve dikkat gerektiren karakalem resim kursuna katılan kursiyerler, öğrendikleri bilgiler sayesinde becerilerini de kullanarak, birbirinden güzel eserlere hayat veriyorlar. Bunun yanı sıra kursa katılan kursiyerler, günün stres ve sıkıntısını da resim yaparak atıyorlar. Kursiyerler, resim yaparak üzerlerindeki negatif enerjiden, sorun, sıkıntı ve stresten kurtulduklarını aktardı. Yaptıkları eserlerin kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu kaydeden kursiyerler, üretmenin hazzını yaşadıklarını ifade ettiler. Kurs hakkında bilgi veren Şehitkamil Sanat Merkezi Temel Resim Öğretmeni Nesrin Yalçın, “Şehitkamil Sanat Merkezimizde temel resim ve karakalem resim kurslarımız bulunmaktadır. Haftanın 5 günü, sabah ve akşam olmak üzere çocuk ve yetişkin gruplarımıza eğitim veriyoruz. Yaklaşık 600 kursiyerimize eğitim veriyoruz. Üniversiteye hazırlanan kursiyerlerimiz var, hobi amaçlı gelen kursiyerlerimiz var, kendini geliştirmek için gelen kursiyerlerimiz var. 3 aylık eğitim süreci içerisinde kursiyerlerimize; temel eğitimden başlayarak, çizgiler, ışık ve gölgelendirmelerle karakalem tekniğini kullanarak her türlü obje ve portre çalışması yapıyoruz. Burada gayet neşeli, rahat, uyumlu bir ortam var. Kursiyerlerimiz, karakalem kursumuza yoğun bir ilgi gösteriyor. Bizler de eğitmenler olarak kursiyerlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz, onların en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kurslarımız tamamen ücretsizdir. Kursumuza katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı da bekliyoruz” diye konuştu.

"Gerçekten çok güzel bir ortam var"

Kursların kendileri açısından önemli olduğunu belirten Bülent Altaş, “Ben İngilizce öğretmeniyim. Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu kurslara bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. İlgimi çeken kurs olarak da resim kursuna katıldım. Hem kendimi geliştirmek hem de hobi olarak kursa geliyorum. Boş zamanlarımı gelip burada resim yaparak geçiriyorum. Temel el hareketlerini geliştirmek adına çizimler yapıyorum. Hocalarımızda bizlerle yakından ilgileniyorlar. Gerçekten çok güzel bir ortam var, sakin ve sessiz bir ortamda resimlerimizi yapıyoruz. Günün stres ve sıkıntısını burada resim yaparak atıyoruz. Kursa katıldığım için çok mutluyum. Tamamen ücretsiz bir şekilde kurslara katılıyorum. Bizlere böylesine güzel bir hizmeti sunan Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"İnsanın kendisini ifade edebilmesi gerçekten çok güzel bir şey"

Kursiyerlerden Özlem Yılmaz ise resme çocukluktan beri merakı olduğunu ifade ederek, “Benim ortaokuldan beridir resim yapmaya bir merakım vardı. Hem resim yapmaya yatkınlığım vardı hem de resim yapmayı seviyordum. Boş zamanımı değerlendirmek adına Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu resim kursuna katıldım. Bugün ışıklandırma çalışması üzerine çalışıyoruz. Şu an yapmış olduğum resimde de ışıklandırma çalışması yaptık. Hocam da bana yeteneğimin olduğunu söyledi. Bu konuda da gerçekten çok motive oldum. İnsanın kendini ifade edebilmesi gerçekten güzel bir şey. Yeteneklerini geliştirmesi, zihnini dolu tutması, bunlar güzel şeyler. Herkese tavsiye ediyorum. Boş zamanımızı, boş işlerle geçirmek yerine bu türlü aktivitelere ayırmak gerekiyor. Hocalarımız da bizlerle gerçekten yakından ilgileniyorlar. Yeni başlamama rağmen eğitimlerimiz eğlenceli ve güzel geçiyor. Belediyemize de bizlere bu imkanları sağladıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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