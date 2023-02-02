Şehitkamil’de kar mesaisi aralıksız sürüyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde etkili olan kar yağışıyla ilgili küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti. Başkan Fadıloğlu, ilçe sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrası tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, kar yağışının öncesinde başlayan çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kar ile mücadele noktasında ihtiyaçları olan tuz ve solüsyon stoklarının yeterli seviyede olduğu bilgisini verdi. İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını ve koordineli çalıştıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kar yağışı ve buzlanmaya karşı ekiplerin 24 saat esaslı çalıştıkları bilgisini verdi.

Acil ve zorunlu haller dışında özellikle ileri yaştaki vatandaşların dışarı çıkmamalarını isteyen Başkan Fadıloğlu, ilçe genelinde yaşanabilecek buzlanmaya karşı ekiplerin kar ve buz çözücü solüsyon çalışmalarının gece saatlerinde de aralıksız devam edeceğini ifade etti.