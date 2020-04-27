Şehitkamil’de hijyen seferberliği

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek adına ilçede girilmedik mahalle, cadde, sokak bırakmayan Şehitkamil Belediyesi, hijyen seferberliğini aralıksız sürdürüyor.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önüne geçmek adına virüsün yayılma gösterdiği ilk günden bugüne yoğun bir mesai harcayan Şehitkamil Belediyesi, periyodik olarak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında caddeler, sokaklar, kaldırımlar, dükkanlar, aile sağlığı merkezleri, çöp konteynerleri, otobüs durakları ve daha birçok nokta, insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Ekiplerin kullandığı araçlar da insan sağlığı açısından risk oluşturmaması adına günlük dezenfekte ediliyor.

"Sağlık için evde kal Şehitkamil"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Belediye olarak ekip arkadaşlarımla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Sahada fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı, en önemsediğimiz konu. Salgının yayılmasını engellemek için gereken çalışmaları yoğun bir biçimde devam ettiriyoruz. Bugüne kadar belirtilen kurallara eksiksiz uyan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Lütfen sosyal izolasyonumuzu sağlamaya devam edelim. Evde kalmamız, hayati önem taşımaktadır. Zorunlu olunmadıkça, evde çıkılmaması gerekmektedir. Koronavirüsü, ancak evde kalarak yenebiliriz. İşte bu yüzden diyoruz ki sağlık için evde kal Şehitkamil” ifadelerini kullandı.