Şehitkamil’de esnafa reyhan çiçeği hediyesi

Şehitkamil Belediyesi tarafından üretilen reyhan çiçeği, ilçe genelindeki esnafa hediye edildi.

Ürettiği güzellikleri paylaşmaktan yana tavır koyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası’nda üretilen reyhan çiçeğini esnafa armağan etti. Zabıta ekipleri, esnafın iş yerlerini ziyaret ederek Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun hediyesi olan reyhan çiçeğini esnafa takdim etti. Kendilerine hediye edilen çiçek için Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür eden esnaflar, sağlanan hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdiler.

Korutürk Caddesi esnafından Mehmet Diken, “Biz Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’ndan memnunuz. Başkanımızın yapmış olduğu hizmetleri takdirle karşılıyoruz. Başkanımız her zaman biz esnafların yanında olmaya gayret gösteriyor. Bugün de Başkanımız bize bir jest yaparak, reyhan çiçeği hediyesinde bulundu. Zabıta ekiplerimiz, sağ olsun iş yerlerimize gelerek, reyhan çiçeğini takdim ettiler. Başkanımıza bu nazik hediyelerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.