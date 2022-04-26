Şehitkamil’de ekipler bayram öncesi denetimde

Şehitkamil Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala halk sağlığını korumak ve işletmelerin daha hijyenik ortamda hizmet sunmasını sağlamak adına market, tatlıcı ve kuruyemişçilere yönelik denetimlerini arttırdı.

Halk sağlığına büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde market, tatlıcı, kuruyemişçiler ile lokum ve şeker satımı yapan işletmeleri denetledi. Ekipler, iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, kullanılan malzemenin son kullanım tarihine, hijyen kurallarına, fiyat listelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Esnaf, yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını kaydederek, halk sağlığını korumak adına hijyene önem verdiklerini söylediler.

“Denetimleri hem tüketiciler için hem de bizler için olumlu görüyoruz”

Kuruyemiş işletmecisi Mehmet Beşe, “Ramazan Bayramı’na hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bayram dolayısıyla hareketliğimiz başladı. Gerek şeker, gerekse de kuruyemiş olarak hazırlıklarımız devam ediyor. Bu süreçte de Şehitkamil Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelip denetimlerini yapıyor. Bu tür denetimleri hem tüketiciler için hem de bizler için olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ürün satmak adına bizlerde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize, yapmış oldukları denetimlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür denetimlerin de sık sık yapılmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.