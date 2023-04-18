Şehitkamil’de bayram denetimleri artırıldı

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşın güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini artırarak sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram alışverişinin yoğun olarak yapıldığı işletmelere yönelik denetimlerini artırarak devam ettiriyor. Ekipler, kasap, pastane, kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, tatlı, fırın gibi işletmelere yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri, iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, kullanılan malzemenin son kullanım tarihini, hijyen gibi birçok başlıkta denetimler yapıyor. Yapılan denetimlerde kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri, kuralları ihlal eden işletmelere yönelik yasal işlem başlatıyor.