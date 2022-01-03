banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!

Şehitkamil’de amatör spor kulüplerine büyük destek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep genelinde faaliyet gösteren 76 amatör spor kulübünün bin 368 sporcusuna anorak mont hediye etti.

GAZİANTEP 03.01.2022, 13:03
Şehitkamil’de amatör spor kulüplerine büyük destek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep genelinde faaliyet gösteren 76 amatör spor kulübünün bin 368 sporcusuna anorak mont hediye etti.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen malzeme dağıtım törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Abdulkadir Gözegir, Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu ile çok sayıda amatör spor kulübü yöneticisi ve sporcusu katıldı.

Malzeme dağıtım töreninde ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir, spora olan büyük desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.

“Milletimizin ihtiyaçlarına göre yönlendiriyoruz”

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “İmkanlar dahilinde gelen talep doğrultusunda bu yıl takımlarımıza anorak hediye edelim istedik. Burada 76 kulübün içerisinde, Süper Amatör Lig’de, Amatör 1, Amatör 2’de oynayan, BAL Ligi’nde oynayan, Kadın Ligi’nde oynayan kardeşlerimizde olmak üzere her takıma 18 tane anorak takdim etmiş olacağız. Bu bizim hediyemiz değil, bu milletin malı arkadaşlar, bunlar sizlerin parası. Biz, milletin parasını yeniden milletin ihtiyaçlarına göre yönlendiriyoruz. Yapmış olduğumuz ekstra bir iş değil, bunun biz yol göstericiliğini yapıyoruz. Bizim hiçbir zaman ayrımız gayrımız yok, birlikte bir tek derdimiz var. Gençlerimizi; negatiflikten nasıl kurtarırız, sporla nasıl tanıştırır, spor ile daha ileriye nasıl götürebiliriz, tek derdimiz bu. Ben, bu organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, Federasyon Başkanıma, yönetici kardeşlerime, teknik heyete, sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“İnanılmaz derecede ahenk ile çalışıyoruz”

Şehitkamil Belediyesi ile birlikte çok iyi bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Şehitkamil Belediyemiz ile inanılmaz derecede ahenk ile çalışıyoruz. Bu anlamda Başkanımıza, şükranlarımı sunuyorum. Dolayısıyla tek ve yegâne amacımız, çocuklarımızı spor ile buluşturmak, hırsızlığa, uyuşturucuya yem etmemektir. Bu sebepten dolayı çocuk okuldan çıktıktan sonra gelip sporunu yapsın, sporunu yaptıktan sonra evine dönsün. Spor yapan kişi ahlaklı kişidir, spor yapan kişi dürüst kişidir, spor yapan kişinin dik duruşu vardır, spor yapan kişi, bütün problemlerle baş etmeyi öğrenir ve tek başına mücadele eder. Spor yapan kişi, toplum dinamiklerini ayakta tutan en büyük unsurlardan birisidir” diye konuştu.

“Biz en büyük desteği Şehitkamil Belediyemizden alıyoruz”

Şehitkamil Belediyesi tarafından büyük destekler aldıklarını söyleyen ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir, “Biz her zaman yerel yönetimlerden destek alıyoruz ama şu da bir gerçek ki biz en büyük desteği Şehitkamil Belediyemizden alıyoruz. Her platformda bunu dile getiriyorum, bunu da devamlı dile getireceğim. Marifet, iltifata tabidir. Bizlere kim hizmet ediyorsa, biz onlarla beraberiz. Kim amatörün yanında duruyorsa, kim amatör spora hizmet ediyorsa, kim bu gençlere hizmet ediyorsa, biz sonuna kadar onlarla beraber olacağız. Çünkü bizim geleceğimiz gençlerdir. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Amatör takımlarımız; kesinlikle gençlere hitap etmeli, gençlere dönmeli ve geleceğimiz olan gençleri yetiştirmelidir. Sizler gençlerimize ne kadar değer verirseniz, bu hizmetler de o gençlerimizin ayağına gelir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 18 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8