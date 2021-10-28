banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Şehitkamil’de, "Akademisyen sanatçılar" resim sergisi açıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Akademisyen Sanatçılar Resim Sergisi” açıldı. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde; 24 farklı şehirden, 74 akademisyen tarafından yapılan 75 adet tuval, sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen katılımcılar, daha sonra piyano resitalini dinlediler.

GAZİANTEP 28.10.2021, 11:40
Şehitkamil’de, "Akademisyen sanatçılar" resim sergisi açıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Akademisyen Sanatçılar Resim Sergisi” açıldı. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde; 24 farklı şehirden, 74 akademisyen tarafından yapılan 75 adet tuval, sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen katılımcılar, daha sonra piyano resitalini dinlediler.

Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyen Şehitkamil Belediyesi; 24 farklı şehirden, 74 akademisyenin katılımıyla Akademisyen Sanatçılar Resim Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

“Bizim için büyük bir gurur kaynağı”

Programın açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle bugün çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz, böyle günleri yaşamak için Şehitkamil Sanat Merkezi’ni ve içerisindeki Sanat Galerisi’ni yaptık. Bugün burada akademisyenlerin sergisini geziyor olmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Gaziantep; üretimde, ticarette, ihracatta önde giden bir şehir ama maalesef sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerde istediğimiz noktada değiliz. Bu şehrin gerçek manada yaşanabilir kentler sıralamasında üst noktaya çıkabilmesi için bu tür etkinlikler çok önemli. Bundan hareketle biz bu mekanı hayata geçirdik. Bugün alt katında işitsel sanatlara yönelik olarak etkinlikler, üst katında görsel sanatlara yönelik etkinlikleri devam ettiriyoruz. Bizim yapmış olduğumuz bu amatör ruhun ötesinde bugün profesörlerimizin, doçentlerimizin, akademisyenlerimizin sergisini burada sunuyor olmak gerçekten övünç veriyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür faaliyetleri artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise yaptığı konuşmada, "Bu güzide mekanda, bu güzel serginin açılışında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şehitkamil Sanat Merkezi’ne ne zaman gelsek, her zaman kültürel faaliyetleri ve sanatsal faaliyetleri dolu dolu görüyoruz. Bugünkü resim sergisinin açılışı da bunun en son örneklerinden bir tanesi. Gerçekten Şehitkamil’de çok sayıda hem kültür merkezimiz var hem de sosyal tesislerimiz var. Bunların varlığının yanında aynı şekilde işletilmesi çok önemli. Şunu görüyoruz ki Şehitkamil Belediyemiz, bu konuda sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya çalışıyor. Bu mekanları da dolu dolu değerlendirmeye çalışıyor” dedi.

“Büyük bir değere sahip olduğunu belirtmek istiyorum”

Serginin küratörü Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, “Türk Akademisi sanatçıları bugün gelişmiş birçok ülkede sanat ve bilim konusunda birçok başarıya imza atmaktadır. Küratörü olduğum bu sergi kapsamında özel bir tema belirlemeden seçilmiş davetçi akademisyenlerden özgün çalışmalarını talep ettim. Bunun nedeni ise sanatçılar, özgün işlerini çok daha fazla estetik içermesinin yanında kendi hayal dünyalarını en estetik biçimde yansıtma imkanının olmasıydı. Sanatçı akademisyenlerin bu ve benzeri çalışmalarının hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir değere sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Gezeceğimiz sergide; 28 profesör, 17 doçent, 16 doktor öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 74 akademisyenin eseri bulunmaktadır. Davetli akademisyen sanatçılarımız; resim, çizim, özgün baskı, grafik, fotoğraf çalışmalarıyla son derece zengin bir sergi oluşturulmasına önemli bir katkı sunmuşlardır” diye konuştu.

Piyano resitali büyük beğeni topladı

Sergi açılışının ardından Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Şehitkamil Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından piyano resitali sunuldu. Kursiyerlerden Damla Gül Yıldız, Beyhan Erişmiş, Ece Saçan, Muhammed Baybars Kalkan ve İpek Günal, birbirinden farklı eserleri çalarak, yeteneklerini sergilediler. Piyano dinletisine katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve katılımcılar, genç piyanistleri dikkatle dinlediler. Piyano dinletisi sonunda Başkan Fadıloğlu ve katılımcılar, genç piyanistleri ayakta alkışladılar. Piyano dinletisinin ardından Başkan Fadıloğlu, genç piyanistlere çeşitli hediyeler sundu. Programın ardından Fadıloğlu, genç piyanistler ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3