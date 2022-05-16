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Şehitkamil’de 4 bİN 908 kişi okuma-yazma öğrendi

Şehitkamil Belediyesi tarafından bugüne kadar toplam 4 bin 908 öğrenciye okuma-yazma öğretilirken, bin 573 öğrenci de açık öğretim kurslarından faydalandı.

GAZİANTEP 16.05.2022, 12:38
Şehitkamil’de 4 bİN 908 kişi okuma-yazma öğrendi

Şehitkamil Belediyesi tarafından bugüne kadar toplam 4 bin 908 öğrenciye okuma-yazma öğretilirken, bin 573 öğrenci de açık öğretim kurslarından faydalandı.

Şehitkamil Nikah Salonu’nda düzenlenen okuma-yazma kursu ve açıköğretim kursu yıl sonu kapanış programına; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Balat, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Sarıbıyık, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Söylemez, Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Güleç, Gaziantep Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Ateş, Şehitkamil Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili İbrahim Halil Berk, Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Bal, Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri, açık öğretim ve okuma yazma kursu öğrencileri katıldı.

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Ben, öncelikle emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugünkü gerçekleştirmiş olduğumuz bu organizasyon aslında iki ayrı organizasyon. Birincisi, okum-yazma bilmeyen kardeşlerimizin birinci ve ikinci kademe diplomalarını almaları. İkincisi de üniversitemizle yıllardır sürdürdüğümüz Toplumsal Duyarlılık Projesi çerçevesinde açık öğretime devam eden kardeşlerimize verilen destek. Şehitkamil Belediyesi olarak mahallelerimizde aile merkezlerimizi inşa ettik. Bizim aile merkezlerimizde 70’e yakın ana sınıfımız var, bunun yanı sıra el beceri kurslarımız var. Hanım kardeşlerimizin burada okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim eğitimi ve açık öğretim eğitimi aldıkları imkanlar var. Bizim bir başımıza bir şey yapmamız mümkün değil. 2018 yılında başlayan ‘Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmasın’ kampanyasından önce 2009 yılında göreve geldiğimizde biz yine o zaman halk eğitim ve sivil toplum kuruluşları, kendi hocalarımızla bu işi başlatmıştık. 2018 yılında da hükümetimizin almış olduğu bu kararla birlikte daha fazla tabana yayılma imkanımız oldu. Bu işin bu noktaya gelmesinde emeği geçen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, müdür yardımcılarımız ve hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Diğer taraftan Gaziantep Üniversitesi’nden Ayşe Balat Hocamızın başlatmış olduğu Toplumsal Duyarlılık Projesi’nin ilk partnerinden bir tanesi bizdik. Bu iş bizim için çok önemli. Burada birlikte hareket ettiğimizde neler yapabileceğimizi ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

Amaç hayat kalitesini arttırmak

Programda konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Balat ise şu açıklamayı yaptı:

“Şehitkamil Belediyemiz ile birlikte Kent Gönüllüleri Açık Öğretim Desteği Projesi çerçevesinde Gaziantep Üniversitesinin yaklaşık 400 öğrencisi, hafta içi belirli günlerde belediyemize ait aile merkezlerine gelerek kent gönüllüsü olarak görev aldılar. Bu proje, 2021-2022 akademik yılı itibariyle 10. kez uygulandı. Görev alan öğrencilerimiz, aile merkezlerinde, dışarıdan ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversiteye hazırlık dönemini tamamlamak isteyen kadınlarımıza ders anlatımında bulunarak destek verdiler. Şehitkamil Belediyesi ile birlikte 2012 yılından itibaren yürütülen açık öğretim ders desteğinde öğrencilerimiz tarafından şimdiye kadar bin 573 kadınımıza eğitim desteği verilmiştir. Amacımız, bu projede erken yaşta okuldan alınan veya devam edememiş kızlarımızın, annelerimizin eğitimlerine devam ederek, daha bilinçli kararlar alabilmelerini, eğitim hayatının devamlılığına, eş seçimine, çocuk eğitirken bilinçli olmalarına, algılayış biçimlerine, kurdukları iletişimin kalitesine, çalışma hayatına katılarak ekonomik bağımsızlıklarını sağlamalarına destek vererek, hayat kalitelerinin arttırılmasına yardımcı olmaya çalışmaktır.”

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından üniversite öğrencilerine katkılarından ötürü çeşitli armağanlar verilirken, okuma-yazma kursundan mezun olmaya hak kazanan öğrencilere de diplomaları takdim edildi. Program, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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