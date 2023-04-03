Şehitkamil’de 26. orman için hazırlıklar tamamlandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil” projesi çerçevesinde 26. Etap Şehitkamil Ormanı’nı Göktürk Mahallesi’nde oluşturacaklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, toplam 54 bin 600 metrekare alan üzerine kurulacak 26. Etap Şehitkamil Ormanı’na fidan dikimi için tüm Gazianteplileri davet etti.

Şehitkamil’de “Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil” projesi çerçevesinde yılda 2 defa yapılan toplu fidan dikimleriyle oluşturulan ormanlara bir yenisi eklenecek. 26. Etap Bi’ Dünya Yeşil Ormanı, Göktürk Mahallesi’nde hayat bulacak. Toplam 54 bin 600 metrekare alan üzerine 4 bin 550 fidanın dikimi, 4 Nisan Salı günü saat 11.00’da geniş katılımlı bir törenle yapılacak. Toplam 25. etapla birlikte 2 milyon 333 bin 769 metrekare alanda 208 bin 56 fidanı toprakla buluşturan Şehitkamil Belediyesi, 26. Etap Bi’ Dünya Yeşil Ormanı için gereken tüm hazırlıkları tamamladı.

"Amacımız, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe bırakmaktır"

Fidan dikim etkinliğinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren çok önemli bulduğumuz hizmetlerin başında yeşillendirme çalışmaları gelmektedir. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz fidan dikim çalışmalarımızı görev süremiz boyunca sürdüreceğiz. Amacımız, bizden sonraki nesiller için daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe bırakmaktır. Bu konuda elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. 25. etapla birlikte 2 milyon 333 bin 769 metrekare alanda 208 bin 56 fidanı toprakla buluşturduk. 26. Etap Şehitkamil Ormanı için de tüm hazırlıklar yapıldı. Tüm vatandaşlarımızı, 4 Nisan Salı saat 11.00’da Göktürk Mahallesi’nde düzenleyeceğimiz ağaçlandırma programına davet ediyorum. Vatandaşlarımızla el ele gelecek nesiller için 4 bin 550 fidanı daha toprakla buluşturacağız” dedi.

Bizden sonraki nesillere daha yeşil alan bırakmış olacağız

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Göktürk Mahalle Muhtarı Mithat Örs, “Mahallemiz hızla büyüyen bir mahalle konumunda olduğundan dolayı ihtiyaçları da gün geçtikçe artmaktadır. Bu konuda sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz tarafından her türlü hizmet geliyor. Son olarak yine belediyemiz tarafından mahallemizde bulunan boş alan üzerine 26. etap ormanı kurulacak. Şu an ekiplerimiz aralıksız bir şekilde alan çalışmalarını yapıyor. İnşallah en kısa sürede fidanlarımız toprakla buluşacak. Yapılacak bu orman ile birlikte mahallemizde yeşil alan sorunu da giderilmiş olacak. Belki bizler bu fidanların büyümesine görmeyeceğiz ama bizden sonraki nesillere daha yeşil alan bırakmış olacağız. Ben bu konuda yaptıkları hizmetlerden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na, şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Yaptıkları hizmetlerin devamını diliyorum” diye konuştu.