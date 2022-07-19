Şehitkamil’de 110 km yolu 4 TL’ye kat eden elektrikli araç üretildi

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Bilim Şehitkamil’de yetişen lise öğrencileri, 2 elektrikli araç ürettiler. 110 kilometre yolu 4 TL’ye giden arabalar, düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda piste çıkacak.

TEKNOFEST çerçevesinde 19-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Kocaeli Körfez TOSFED Yarış Pisti’nde düzenlenen Liselerarası Efficiency Challenge Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları düzenlenecek.

Yarışmaya, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Şehitkamil’de hazırlanan lise öğrencileri; Şehitkamil EC Takımı ile GAZİMOBİL Takımı olarak kendilerinin tasarladığı ve ürettiği, yüzde 100 elektrikli 2 araba ile katılacaklar. Öğrenciler, 110 kilometre yolu 4 TL’ye giden arabalarıyla birinci olmak için mücadele verecekler.

’’Tamamen kendi tasarımımız, kendi üretimimiz’’

Şehitkamil EC Takımı üyesi Mehmet Arda Çete, yürüttükleri elektrikli araba projesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Burada tasarladığımız aracın ilk amacı, Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katılmaktı. Bu aracı yaparken ilk amacımız, aracın hafif olmasını sağlamaktı. Hafif olması için aracın tasarımını yaptığımızda, tasarımı tamamen bize ait olup alüminyum şase kullandık. Aracın dış kabuğunu tasarlarken, en hafif malzeme olan karbonfiber kumaş tercih ettik. Karbonfiber kumaş sayesinde tasarlamış olduğumuz araçta 25 kilo ağırlık hedefliyorduk ancak 26 kiloyu yakalayabildik. Aracımız tamamen kendi tasarımımız, kendi üretimimiz ve Bilim Şehitkamil atölyesinde üretilmiştir. Mekanik olarak ekleyeceklerim bunlar. Elektriksel olarak ise aracın yerli olarak tasarladığımız lityum iyon pil kullanmaktayız. Kullanmış olduğumuz lityum iyon pil paketinin şarj devresi diye ifade ettiğimiz yerleşik şarj devresini kendimiz tasarladık. Üretilen şarj ünitesi 1000 Watt güç çıkışı verebilmekte olup pil paketimizi 3 saatte tamamen şarj edebilmekteyiz. Bununla beraber aracın hız, voltaj, akım, aksi durumlarda koruma dediğimiz aracın bir nevi beyni olan araç kontrol sistemleri tamamen kendi tasarımımızdır. Ayrıca bir değer sistemimiz ise telemetri sistemedir. Telemetri, yarış anında izleme merkezinde bulunan kişilerin araç durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan bir sistemdir. Araç hareket halindeyken, pilotumuz dışında bu sistem iletilecek bilgileri aks sisteminden alır ve Wİ Fİ aracılığıyla telefon üzerinden izleme merkezine gönderir. İzleme merkezine iletilen bilgiler arasında; araç hızı, tur sayısı, batarya sıcaklıkları, batarya şarj durumu ve ömrü, batarya voltaj durumu ve batarya gerilim durumunu anlık takip edebiliyoruz. Yapmış olduğumuz projeler çok büyük projeler. Hem maddi hem de manevi olarak büyük desteklere ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda da Şehitkamil Belediyemizin hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemiyor. Atölyemizden malzememize kadar her türlü desteği sundu. Bu malzeme ve atölye desteğinden sonra bizler de 10 kişilik ekibimizle beraber gece gündüz demeden 5 aylık bir çalışma neticesinde elektrikli araçlarımızı ürettik. Burada ciddi bir çalışma azmi var. Ancak bu azmin arkasında da maddi güçlü bir desteğimiz var. Desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyorum. İnşallah, 19-24 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenecek olan Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda iyi bir derece elde etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yarışmada derece hedefi

GAZİMOBİL Takımı üyesi İncinur Yıldız ise yürüttükleri araba projesiyle ilgili şu açıklamada bulundu:

“Aracımızın tüm tasarım ve üretimi tamamen bize ait. Kabuğundan tutun elektriksel malzemelerine kadar tüm üretimi bize ait. Aracımızı yaparken takım arkadaşlarımız arasında iş bölümü yaptık. Bu iş paylaşımını düzenli olarak devam ettirdik. Bu sayede aracımızı yarışa hazırladık. Aracımızın hafif ve dayanaklı olması için cam elyaftan ürettik. Şasesini ve ön düzenini oluştururken, kartnig arabalarındaki sistemi baz aldık ki daha verimli ve kolay üretim gerçekleştirdik. Aynı zamanda elektriksel ürünlerde ise yerli üretim gerçekleştirdik. Bu elektriksel ürünlerde ise araç içerisinde ve izleme merkezi arasında haberleşme kurabilen telemetri sistemimiz bulunmakta. Aynı zamanda aracın tüm sistemlerini kontrol eden araç kontrol sistemi devremiz bulunmakta. Bu devre; akım, güç, aracın şarj durumu, şarj ömrü, arıza bilgilerini ve tüm bilgileri sürücüye ve izleme merkezine gösterebilmekte. Bu verilerin bazılarını ise batarya sistemi diye pilleri kontrol eden bir devremiz daha bulunmaktadır. Bu devrede aynı zamanda pillerin voltaj dengelemesini ve korunmasını sağlıyor. Kocaeli’nde düzenlenecek olan Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katılacağız. Bu yarışın amacı da en verimli aracı seçebilmek. Bu yüzden de araçların hafif ve dayanıklı olması gerekmektedir. Biz de GAZİMOBİL Takımı olarak aracımızı bu şekilde tasarladık. İnşallah yarışmalarda iyi bir derece elde etmeyi hedefliyoruz. Bizlere bu imkanları sunan ve hiçbir zaman desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve Şehitkamil Belediyemize takımım adına teşekkür ediyorum.”