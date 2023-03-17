Şehitkamil, Yavuzeli ve Araban çiftçisine 50 bin fidan dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından kent genelindeki tarım arazilerinde ürün verimliliğini artırmak için yapılan toprak ve iklim araştırmaları sonucunda çiftçilere 25 bin badem, 15 bin zeytin ve 10 bin kiraz fidanı dağıtıldı.

Gaziantep genelindeki çiftçilerin ürün rekoltesini artırmak için mikro analizlerini sürdüren GBB Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, kentin 3 ilçesinde fidan dağıtımını sürdürdü. Bu çerçevede yüzde 50 hibe desteğiyle Şehitkamil, Yavuzeli ve Araban’da 25 bin ferragnes badem, Şehitkamil’de 7 bin napolyon ve 3 bin kordia cinsi toplamda 10 bin kiraz fidanı dağıtılırken, yine Yavuzeli ve Araban çiftçisine bölgenin eğimli ve kuru tarım arazilerinde zeytin üretimini desteklemek için 15 bin gemlik zeytini fidanı dağıtıldı.

“Daha çok ekmemiz lazım, daha çok üretmemiz lazım”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bu coğrafyada ciddi anlamda çok büyük zorluklara göğüs gerdiklerini belirterek, “Bölgenin iyileşmesi tarımla, toprakla olacak. Bademle olacak. Kirazla olacak. Buğdayla olacak. Sizin o nasırlı ellerinizle olacak. O yüzden ben o ellerin hepsini öpüyorum. Artık Nurdağı’nın, Şehitkamil’in, İslahiye’nin, kısacası şehrin her bir metrekaresini ekip biçme zamanı. Bir taraftan devletimiz her türlü desteği veriyor. Kendi topraklarımıza güvenmemiz lazım. Burası Mezopotamya, burası bereket, rahmet, ekmemiz lazım. Daha çok ekmemiz daha çok üretmemiz lazım. Doğru ekmemiz lazım. Zeytinimizi Ege zeytininden koymamamız lazım. Bu toprağa dair, toprak analizlerini yapıp bu toprağın buğdayını ekmemiz lazım. Bizim güneşimiz çok farklı toprağımız çok farklı. Diğer taraftan bizim suyu iyi yönetmemiz lazım. Kanallarımızı açmamız lazım. Büyük barajları sulamaları getirmemiz lazım. Bugün bütün göletlerin su kanallarının ihalesini yaptık. İnşallah bu depremden dolayı biraz yavaşladı ama biz ekim biçim zamanı yetiştireceğiz. Toprağın suyla buluşması lazım. Sizin uzmanlık alanınız. Ama bende sizden gelen bilgiyi yönetmek zorundayım. O yüzden arkadaşlara verdiğim talimat şu: Parasına puluna bakmayın. Çiftçi kardeşim ne istiyorsa yapılacak. Çünkü toprak anadır, yardır, vatandır. Kara toprak geldiğimiz ve gideceğimiz yerdir” diye konuştu.