Şehitkamil sahnesi yapımında sona gelindi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden D.T. Şehitkamil Sahnesinin yapımında sona gelindi. İnşaat çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yarın bizler, bugün bulunduğumuz konumlarda olmayacağız ama bu kalıcı eserler milletimize hizmet edecek” dedi.

Gaziantep’in, ‘yaşanabilir kentler’ sıralamasında üst sıralarda yer bulması adına çok sayıda yatırımın hayata geçirildiği Şehitkamil ilçesinde devlet tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi yapımında da sona gelindi. Binada incelemede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki aylarda önemli bir yatırımı daha hizmete gireceğini ifade etti. Fadıloğlu, “Üretim ve ticaret kapasitesi ile öne çıkan Gaziantep’te eğitim-kültür-sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü mevcut mekanların artan nüfus ve ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalması bizler için kabul edilemezdi. Bu eksikliğin giderilebilmesi için Gaziantep’imize yakışır merkez gerekiyordu. Şehitkamil Belediyesi olarak, modern şehirciliğin kriterlerinden olan kültür-sanat altyapısının geliştirilmesi amacı ile daha önce Şehitkamil Sanat Merkezi’nin tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Halkımızın ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak D.T. Şehitkamil Sahnesi yapım kararını aldık. Çok fonksiyonlu bir merkez yapıyoruz. D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin içerisinde; tiyatro binası, kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunuyor. İçerisindeki kütüphane, 7/24 açık olacak. Aralıksız hizmet verecek. Yarın bizler, bugün bulunduğumuz konumlarda olmayacağız ama bu kalıcı eserler milletimize hizmet edecek. Proje safhasından bu noktaya gelene kadar her kademede emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplam 9 bin metrekare alan üzerine inşa edilen D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin içerisinde; 10 bin 200 metrekarelik tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunuyor.