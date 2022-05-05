banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak

Şehitkamil kırsalında bilim seferberliği

Şehitkamil Belediyesi, kırsal mahallelerde ikamet eden öğrencilerde ‘bilim’ farkındalığı oluşturacak etkinlik yürütüyor. İlçe kırsalındaki öğrencilere, teorik ve uygulamalı eğitim verildiği etkinliklere bugüne kadar 2 bin 540 öğrencinin katılımı sağlandı.

GAZİANTEP 05.05.2022, 12:41
Şehitkamil kırsalında bilim seferberliği

Şehitkamil Belediyesi, kırsal mahallelerde ikamet eden öğrencilerde ‘bilim’ farkındalığı oluşturacak etkinlik yürütüyor. İlçe kırsalındaki öğrencilere, teorik ve uygulamalı eğitim verildiği etkinliklere bugüne kadar 2 bin 540 öğrencinin katılımı sağlandı.

Eğitime yönelik proje ve çalışmalarıyla geleceğe dair önemli yatırımlar gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, şehir merkezinde bulunan Bilim Şehitkamil’deki faaliyetleri kırsal mahallelerdeki öğrencilerle buluşturuyor. ‘Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefiyle’ hedefiyle Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Bilim Şehitkamil, bir yandan ilkokuldan üniversite seviyesine kadar her yaştan öğrencinin bilimsel çalışmalarını desteklerken, diğer yandan da yeni geleceğin bilim adamlarını yetiştiriyor. Teknik eğitim ile malzeme desteği sunarak farkındalık oluşturmak ve yeni yetenekler bulma amacı taşıyan proje ile kırsalda bulunan okullara ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar kırsalda ikamet eden toplam 2 bin 540 öğrencinin yararlandığı eğitimler, tüm kırsal mahallede bulunan okullarda gerçekleştirilecek. Bilim Şehitkamil’deki görevli eğitmenlerin son adresi Atabek Ortaokulu oldu. Eğitmenler, ilk olarak teorik eğitim verdi. Ardından da uygulamalı eğitim aşamasına geçildi. Öğrencilere yönelik; çalışkan organlarım, gizemli hücreler, popart sanatı, kalem işi, simetri, roket, güneş sistemi, gizemli bileklik ve zeotrope atölye etkinlikleri yapıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere; kalem, not defteri, çanta gibi hediyeler verildi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Atabek Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Öğüt, şu ifadeleri kaydetti:

“Okulumuza, Bilim Şehitkamil’den ziyaretimize gelindi. Sınıflarımızda bilgilendirme yapıyorlar. Bilimle ilgili verilen eğitimler, çocuklarımızda farkındalık oluşturacaktır. Biz; bu tür etkinlikleri, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın arttırılmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda, bugün çocuklarımıza eğitim veren eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. Şehitkamil Belediyemize, Şehitkamil Belediye Başkanımıza, bu hizmeti sunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin kırsal mahallelerimizde daha çok yapılmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten çocuklarımızın bu tür imkanları gerçekten yok. Yani bireysel olarak bu tür etkinliklere katılma ihtimalleri düşük. Dolayısıyla bu tür etkinlikler, belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilirse çocuklarımızda bir farkındalık oluşacaktır. Bu farkındalığın da çocuklarımızın geleceğinde önemli olduğunu düşünüyorum.”

’’Gezegenleri çok merak ediyorum’’

Etkinliklere katılan 7. sınıf öğrencisi Buse Tütüncüoğlu, “Benim en büyük hedefim, astronot olmak. Gezegenleri çok merak ediyorum. Tabii köy ortamında olduğumuz için gezegenlerle ilgili fazla bilgi sahibi olmak bizler açısından zor. Bugün de Bilim Şehitkamil’den gelen hocalarımız sayesinde gezegenler hakkında bilgi sahibi oldum. Hocalarımız, bizlere bütün gezegenleri detaylı bir şekilde anlattılar. Gezegenlerle ilgili aklımdaki birçok soru giderilmiş oldu. Bu bilgiler, ileride eğitim hayatıma da büyük katkılar sunacak. Buradan almış olduğum bilgileri hiç zaman unutmayacağım. İnşallah en büyük hedefim olan astronot olma yolunda çok çalışacağım ve hedefime ulaşacağım. Bizlere bu eğitimleri sunan Bilim Şehitkamil hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

’’Uzay ile ilgili bir çok şeyi öğrendik’’

En büyük hedefinin uzay mühendisliği olduğunu ifade eden 7. sınıf öğrencisi Enes Batuhan Gelcikoğlu, “Ben, büyüdüğümde en büyük hayalim olan uzay mühendisi olmak istiyorum. Tabii uzay bilimleriyle ilgili de fazla bilgi sahibi olmadığım için sıkıntılar yaşıyordum. Sağ olsun bugün Bilim Şehitkamil’den hocalarımız geldiler okulumuza. Samimi bir ortam içerisinde hocalarımız bizlere uzay bilimleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiler. Hocalarımız sayesinde uzay ile ilgili birçok şey öğrendik. İnşallah ben de uzay mühendisi olma yolunda kendimi en iyi şekilde geliştirmek istiyorum. Bu hedefime de ulaşacağıma inanıyorum. Şehitkamil Belediyemize, bizlere böylesine güzel bir gün yaşattıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
10°
açık