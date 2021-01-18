Şehitkamil kar yağışına hazırlıklı

Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi, meteorolojiden tarafından yapılan uyarı sonrası olası kar yağışı ihtimaline karşın ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına tüm önlemlerini aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Olası bir kar yağışında ekiplerimiz, kar temizleme çalışmalarını öncelikli olarak hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum ve kuruluşlarının olduğu bölgelerde yoğunlaştıracak” dedi.

Türkiye’yi etkisi altına alan dondurucu hava, ülke genelinde kar yağışına sebep olurken Şehitkamil Belediyesi, olası kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tüm hazırlıklarını kar yağışı öncesi tamamladı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hazırlıklara ilişkin yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına yoğun bir mesai yapacaklarını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Olası kar yağışı sonrasında sorunları en aza indirmek için Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 310 personel, 10 adet özel kar küreme ve tuzlama robotu, greyder sıyırıcı araç, büyük kepçe yükleyici ve kepçe olmak üzere 36 iş makinesi ve 3 tuz ikmal noktasıyla hazır kıta bekliyor. Olası bir kar yağışında ekiplerimiz, kar temizleme çalışmalarını öncelikli olarak hastaneler, sağlık ocakları, kamu kurum ve kuruluşlarının olduğu bölgelerde yoğunlaştıracak. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz ve ilgili müdürlüklerimiz; 3 vardiyalı olarak, 7/24 her bölge için araçlar ve personellerimiz ile tüm olumsuzluklara anında müdahale edecek. Kar yağışının etkili olacağı saatlerde vatandaşlarımızın araçlarıyla trafiğe çıkarken mutlaka zincir takmalarını rica ediyorum. Şimdiden, özveriyle çalışma yürütecek tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.