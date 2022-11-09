Şehitkamil Belediyespor yenilmezliğini sürdürdü

Gaziantep Süper Amatör Lig’de A grubunda mücadele eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunun 4. haftasını yenilgisiz lider olarak tamamladı. Geride kalan 360 dakikada 10 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, seriyi sürdürerek ilk devreyi kayıpsız tamamlamayı hedefliyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen profesyonel liglerde büyük heyecan devam ederken yerelde amatör futbol faaliyetleri de büyük bir ilgiyle devam ediyor. Statlarda büyük heyecana sahne olan müsabakalara futbol tutkunları özel bir ilgi gösteriyor. 2022-2023 sezonunda geride kalan 4 haftalık periyodun ardından zirveyi kimselere bırakmayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Futbol Takımı’nın müsabakalarını, kulübün altyapısında forma giyen genç yetenekler, teknik adamlar eşliğinde takip ediyor. Futbol akademilerinde gerçekleştirilen mevki antrenmanlarını sahada uygulamalı olarak takip eden yıldız kramponlar, ilk hedefleri olarak gördükleri A Takım organizasyonu da yakın takip etme imkanını yakalıyorlar.

Teknik ekibimiz saha içinde ve saha dışında gençlerimiz için çalışıyor

Kale Spor Kulübü karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Futbol Branşı Direktörü Taner Özaykut, teknik ekiplerinin saha içinde ve saha dışında genç yeteneklerin gelişimi için büyük bir özveriyle görev yaptıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam Özaykut, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademilerinde görev yapan tüm arkadaşlarımızla birlikte futbol özelinde spora ilgi duyan tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi amacına uygun şekilde daha fazla nasıl geliştiririz, onlar için neler yapabiliriz, bunları değerlendiriyoruz. Bu notada başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm yöneticilerimizin büyük destek ve ilgileri var. 2022-2023 sezonuna A Takım düzeyinde iyi bir başlangıç yaptık. Bu platformda elde edilen sportif başarılar, ortaya koyduğumuz büyük emek ve çaba açısından oldukça kıymetli. Şehitkamil Belediyemiz tarafından Gaziantep ve Türk Futboluna kazandırılmış 4 farklı stadyumda her yıl binlerce futbol tutkunu çocuğumuza ve gencimize dokunuyoruz. Bu, bizler için çok kıymetli bir görev ve sorumluluk. Bu yüzden saha içinde ve saha dışında onlar için neler yapabiliriz, bunu konuşmaya devam edeceğiz. A Takım’da yedek kulübesinde 21 sporcumuz var ama dönüp tribüne baktığımızda yüzlercesinin karşılaşmayı büyük bir ilgiyle takip ettiğini görmek bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Bu noktada bizlerin yanında olan kıymetli velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Gaziantep ve Türk futboluna yeni değerler kazandırmaya devam edeceğiz.”