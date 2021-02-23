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Şehitkamil Belediyesi’nin web sitesi yenilendi

Şehitkamil Belediyesi’ne ait resmi internet sitesi olan www.sehitkamil.bel.tr yenilendi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Resmi WEB sayfamızı, vatandaşlarımızın daha kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yeniledik” dedi.

GAZİANTEP 23.02.2021, 18:05
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Şehitkamil Belediyesi’nin web sitesi yenilendi

Şehitkamil Belediyesi’ne ait resmi internet sitesi olan www.sehitkamil.bel.tr yenilendi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Resmi WEB sayfamızı, vatandaşlarımızın daha kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yeniledik” dedi.

Şehitkamil Belediyesi resmi internet sitesi sade arayüzü, hızlı erişim bölümleri ve farklı cihazlara uyumlu yapısıyla daha kullanışlı olacak biçimde yenilendi. Vatandaşın belediye ile ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşabileceği şekilde dizayn edilen yeni WEB sayfası sayesinde işlem yapmak çok daha kolay hale geldi. Belediyede yapılan neredeyse tüm işlemlerin online ortamda yapılabilmesine olanak sunan yeni fonksiyonel web sayfası, Şehitkamil Belediyesi Bilgi İşlem Yayın Müdürlüğü personelleri tarafından yapıldı.

“Web teknolojilerine uyumlu kod altyapısı var”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının vatandaşın işini kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Emeği geçen personellere teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, “Resmi WEB sayfamızı vatandaşlarımızın daha kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yeniledik. Yenilenen WEB sitemiz yeni yüzüyle daha sade ve pratik kullanımıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Tüm internet tarayıcılarına, cep telefonlarına ve tabletlere uyumlu sayfa tasarımları, hızlı erişim bölümleri sayesinde belediyemiz hakkındaki bilgilere erişmek, işlem yapmak artık çok daha kolay hale geldi. Yeni WEB sitemizin, güncel WEB teknolojilerine uyumlu kod altyapısı var. WEB sayfamız, Bilgi İşlem Müdürlüğü personellerimiz tarafından yenilendi. Bu konuda emek veren tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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