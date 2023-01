Şehitkamil Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Şehitkamil Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bir tek derdimiz var, çalışanlarımızın hayat standartlarını yukarıya çıkarabilmek. Bu imzalanacak olan toplu iş sözleşmesinin hepimize hayırlar, huzurlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Şehitkamil Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde imzalandı. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Mehmet Ali Korkmaz, Fatih Ermeydan, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ve Şehitkamil Belediyesi çalışanları katıldı.

Bizlere düşen işimizi en iyi şekilde yapmak

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Ben, öncelikle Hizmet- İş Sendikası’nın 45. yılını kutluyorum. 1989 yılından bugünlere geldik. Bugünlere gelirken, değişik badireler atlattık. Ama bizlere düşen işimizi en iyi şekilde yapmaktır. Bulunduğumuz yer neresi olursa olsun, ister belediye başkanlığı olsun, ister belediyenin temizlik görevlisi olsun, bulunduğumuz yerde biz işimizi en iyi şekilde yaptığımız sürece Allah’ın izniyle bize hiçbir şey olmaz. Taşeron Yasası’nı hükümetimiz yaptı ama ben burada açık yüreklilikle şunu söylemek istiyorum, bizde sistem içerisinde düzgün çalışıldığı müddetçe şu salonda bulunan bütün kardeşimiz aslında bizim kadromuzdadır, kadrolu çalışanımızdır. Belediyemizde çalışan arkadaşlarımız arasında fark yoktur. Belediyemizde çekişmelere, kavgalara veya grevlere yer yok. Bizde çalışma barışı içerisinde akşam huzurlu bir şekilde eve gitmek anlayışı hakim. Biz burada barış ve huzur içerisinde kendi nefsimize ne istiyorsak çalışan kardeşlerimize de onu isteyerek hareket ediyoruz. Çok şükür buradaki tüm yönetimde bulunan arkadaşlarımızla birlikte bir tek derdimiz var, çalışanlarımızın hayat standartlarını yukarıya çıkarabilmek. Şehitkamil Belediyesi olarak 2009 yılında göreve geldiğimizde bir tek hedefimiz vardı. Yaşanabilir şehirler sıralamasında Gaziantep’i, onun özelinde de Şehitkamil’i yukarıya çıkarabilmek. Bunu bir başımıza yapmamız mümkün değil. Fikir ortaya koyabiliriz, yazıya dökebiliriz ama bunu hayata geçirecek olan buradaki tüm çalışma arkadaşlarımdır. Biz bu şuur ile hareket ederek, Allah’a şükür Türkiye’de örnek belediyelerden birisi olma noktasında ilerledik. Bunu da yapılan işlerle ortaya koyuyoruz. Bunu biz bir başımıza yapmıyoruz, her kademedeki arkadaşlarımızla yapıyoruz. Şehitkamil Vadi Park’ı tamamen personellerimizin imalatı ve çalışmalarıyla yaptık. Yapmış olduğumuz projeler de en kaliteli projeler, yapmış olduğumuz işler de en kaliteli işler, yapmış olduğumuz imalatlar da en kaliteli işlerdir. Biz burada barış içerisinde, huzur içerisinde, kendi nefsimize ne istiyorsak çalışan kardeşlerimize de onu isteyerek hareket ediyoruz. İhtiyaçlarımız sınırsız, her gün yeni ihtiyaçlarımız çıkıyor ama kaynaklarımız sınırlı. Esas olan kaynaklarımızı verimli kullanabilmek. Biz burada çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanırken, üzerine bir de dua alıyoruz. Milletin parasıyla millete hizmet edip, onun üzerine hem nafakamızı hem de duası alınan başka bir iş yoktur. Onun için her kademedeki arkadaşım kutsal bir iş yapıyor. Bunu daha ileriye taşıyabilmek adına, hayat standardımızla eş güdümlü olarak daha yukarıya çıkarmak adına bizler de sizlerle beraberiz. 2023’e giderken, ülkemiz üzerinde oynanan hesapları ters çevirmek adına benim sizlerden hassaten bir ricam var. Elinizi vicdanınıza koyarak karar vermeye çalışın. Bu ülke 20 yıl önce neredeydi, bugün gelinen noktada nerelere geldik, ne tür kazanımlarımız var. Şu anda dünyadaki ekonomik krizden kaynaklanan sıkıntılarımız olsa da işin bütününde kazanımlarımız var. Biz buna göre hareket etmek durumundayız. Ben bu çerçevede emek veren tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu imzalanacak olan toplu iş sözleşmesinin hepimize hayırlar, huzurlar getirmesini temenni ediyorum.”

Tarihi bir toplu iş sözleşmesi

Programda konuşan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, şu açıklamayı yaptı: “Zor günler yaşadık, sorunlar yaşadık ama bugünlere hep mücadelemizi, başarımızı, hizmetlerimizi artırarak, büyüterek, güçlendirerek geldik. Sayın Belediye Başkanımızın göreve geldiği andan itibaren sergilediği emeğin ve emekçinin hakkını gözeten tavır bizim için büyük bir güvence olmuştur. O güvencenin bugün zirvesini yaşıyoruz. Sosyal haklar, fazla mesailer gibi hususlarda da iyileştirmeler yapılması, bu sözleşmenin bizim açımızdan tarihi bir toplu iş sözleşmesi olduğunu ortaya çıkarıyor. Taşeron şirketlerde çalışırken hiçbir hak yoktu. İşe gelme, dendiği zaman gelemediğiniz; fazla mesai hakkı, izin hakkı, kıdem tazminatı hiçbir şey olmadan, tanımadığınız şirketlerde belediye hizmetlerini yaptınız uzun süre. Sayın Cumhurbaşkanımızın taleplerimizi dikkate alarak taşeron sistemini kamuda kaldırmasıyla bugün binlerce arkadaşımızı bu salonda sendikalı, toplu sözleşmeli, hakları olan bir noktaya taşıdık. Bizim için iyi bir toplu iş sözleşmesinin ilk kuralı sözleşmenin masada kavga ve çatışma olmadan, uzlaşmayla çalışanları sıkıntıya sokmadan, gerginlik yaşamadan masada imzalamak ve işçilerin iş güvencesini sağlanmasıdır. Olumsuzluklarla mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin atmış oldukları adımların farkındayız, biliyoruz ve önemli buluyoruz. EYT gibi sorunların çözümü, sözleşmeli personelin kadroya alınması, yine bizi yakından ilgilendiren 696 sayılı KHK ile kadro alan arkadaşlarımızın zorunlu emekliliğinin ortadan kaldırılması, 696 ile gelen arkadaşlarımızın bir kısım haklarının verilmesi, geçici mevsimlik işçilerin kadroya alınması ve benzeri pek çok konuda çok ciddi, önemli adımlar arka arkaya atılıyor. Bütün bu yaşananlar aslında hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz’ yaklaşımının bir sonucudur. İmzalayacağımız toplu iş sözleşmesi, geldiğimiz bu başarı hikayesi tabii ki bütün sorunlarımızı çözmeyecek. Beklentilerimiz, ihtiyaçlarımız sınırsız ama imkanlarımız sınırlı. Biz neye bakacağız? Türkiye’deki ortalama ücretlere, belediyelerde imzaladığımız toplu iş sözleşmelerine, Şehitkamil Belediyesindeki ortalama ücretlere bakacağız. Vergi sisteminde ciddi bir reforma ihtiyacımız var. Sayın Maliye Bakanımız ile görüşünce raporumuzu da sunacağız. HAK-İŞ olarak hükümetimizden talebimiz, kriz dönemi bitene kadar gelir vergisi oranlarının çalışanlar için yüzde 10’la sınırlandırılmasıdır. Kriz bitene kadar yeni bir reforma ihtiyacımız var. Çalışanlar yılın yarısında yüzde 20’lik dilime giriyor ve elde ettiğimiz kazanımlar bir anda geri gidiyor. Bunun ortadan kaldırılması için hükümetimize ve Bakanımıza ciddi bir reforma ihtiyacımız olduğunu ifade ediyoruz. IMF’nin dayatmasıyla mezarda emeklilik anlayışı ne yazık ki 20 yıldır sorun olarak devam etti. Bugün, sosyal güvenlik sistemimizin, devletimizin çok büyük bir fedakarlıkla bu sorunu ortadan kaldırmış olması çok önemli bir adımdır. 1999 yılı, 8 Eylül’ünden önce işe giren herkesin eski mevzuata göre emeklilik haklarının iade edilmesi çok büyük bir kazanımdır ve bu kazanım için de hükümetimize teşekkür ediyoruz. Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde ücretler verilmesi konusunda, emekliler konusunda getirilen düzenlemeler Türkiye için çok tarihi ve önemli düzenlemelerdir. Önümüzdeki günlerde geçici mevsimlik işçiler ile 696 sayılı KHK çerçevesinde olup da hakları eksik olanlar ve kadro alamayanlar için de yeni düzenlemeleri hep beraber gerçekleştireceğiz. Sayın Çalışma Bakanımız ile de yaklaşık 700 bin kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi konusundaki çalışmalara başladık. İnşallah kamu çalışanlarının sözleşmelerini de bu çerçevede sonuçlandıracağız. 2023 14 Mayıs’ında bir seçime gidiyoruz. Türkiye; tarihinin, belki de yüzyılın en kritik seçimini yapacak. Bu seçimde her dönem olduğu gibi milletimizin iradesi ve tercihi galip gelecek. Sorumluluklarımızın farkında olarak Türkiye’nin istikrarının korunması, bugüne kadarki kazanımlarının kaybedilmemesi açısından ve gelecekle ilgili tehditlere karşı Türkiye’yi savunmak adına milletimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Uluslararası alanda içeriden ve dışarıdan ihanet şebekeleriyle kuşatıldığı bir dönemde Türkiye’nin geleceği açısından hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluklarımızı inşallah 14 Mayıs’ta yerine getireceğiz. Türkiye’nin istikrarı, güvenliği, geleceğe hazırlanması konusunda tarihi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.”

Üyelerimizin refahı için var gücümüzle çalışıyoruz

Programda konuşan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, şu sözleri kaydetti: “Hak-İş’in Gaziantep’te 25 bini aşkın üyesi var. Başarımızda, üyelerimizden aldığımız gücün yanında şüphesiz emekçilerin gür sesi Sayın Genel Başkanımızın ve Sayın Şehitkamil Belediye Başkanımızın büyük destekleri olmuştur. Gaziantep Şube yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden beri Gaziantep’imize daha iyi hizmet edebilmek ve emekçilerimizin mutlu, verimli ve refah içerisinde çalışabilmesini sağlamak için var gücümüzle gayret ediyoruz.”