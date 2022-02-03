Engelli vatandaşları hayata bağlamak ve yaşam standartlarını iyileştirme adına her engelli bireye ulaşmaya çalışan Şehitkamil Belediyesi, 3 engelli çocuğun daha umudu oldu. Tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelli Yusuf Akdoğan, Yusuf Yağmuroğlu ve Elanur Aksoy’un mutlulukları duygu dolu anlar yaşattı.

Yaptığı çalışmalarla ‘sosyal belediyecilik’ alanında önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, engelli vatandaşları hayata bağlamaya ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, son olarak Burak Mahallesi’nde ikamet eden Nizamettin ve Ayşe Akdoğan çiftinin doğuştan engelli oğlu Yusuf Akdoğan’ı evinde ziyaret ederek, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Tekerlekli sandalyesini bir an karşısında gören Yusuf Akdoğan, sevinçten havalara uçtu. Yaşadığı sevinç ile bir an önce tekerlekli sandalyesine binmek isteyen Yusuf, annesinin de desteğiyle tekerlekli sandalyesine kavuştu. Tekerlekli sandalyesi ile ilk turunu annesinin de yardımıyla evin içinde atan Yusuf Akdoğan’ın mutluluğu duygu dolu anlar yaşattı. Ekipler daha sonra Burak Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet ve Sufiye Yağmuroğlu çiftinin doğuştan engelli oğlu Yusuf Yağmuroğlu’nu ziyaret ederek, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Yusuf, annesinin de desteğiyle tekerlekli sandalyeye binerek, ilk turunu evin içinde attı. Ekipler son olarak, Gaziler Mahallesi’nde ikamet eden Nevzat ve Gizem Aksoy çiftinin doğuştan engelli kızı Elanur Aksoy’u ziyaret etti. Ekipler, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeyi Elanur Aksoy’a hediye etti.

“Allah, başkanımızdan bin kere razı olsun”

Oğlunun mutluluğuna ortak olan anne Ayşe Akdoğan, “Oğlumun bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Maddi durumumuz yeterli olmadığı için tekerlekli sandalye alamıyorduk. Bundan dolayı büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ettiğini duyduk ve biz de başvurduk. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizim bu ihtiyacımızı giderdiler. Bugün de arkadaşlar tekerlekli sandalyeyi getirdiler. Oğlum tekerlekli sandalyeyi karşısında görünce çok mutlu oldu. Onun mutlu olması bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Bize bu mutluluğu yaşatan Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun” dedi.

“Başkanımıza çok teşekkür ediyorum”

Kızına tekerlekli sandalye hediye edilmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Elanur Aksoy’un annesi Gizem Aksoy, “Kızım doğuştan zihinsel ve bedensel engelli. Kızım 6 yaşında ve bayağı da kilolu olduğu için artık kucağımızda taşımak zor oluyordu. Bunun için de tekerlekli sandalyeye ihtiyacımız vardı. Maddi imkansızlıklardan dolayı tekerlekli sandalye almakta zorluk çekiyorduk. Şehitkamil Belediyemize başvurduk. Sağ olsun belediyemiz bugün kızımın ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi evimize kadar getirip teslim ettiler, bizleri mutlu ettiler. Başkanımıza, kızıma tekerlekli sandalye hediye ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Allah, başkanımızdan ve ekibinden razı olsun” diye konuştu.