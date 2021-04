Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu 23 Nisan’ı kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yıl dönümünü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Fadıloğlu, mesajında tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan tarihini çocuklar için bayram olarak ilan etti. Bildiğiniz gibi bu bayram, dünyadaki ilk çocuk bayramıdır" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yılını ve aynı zamanda tüm dünya çocukları ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın coşku ve gururunu hep birlikte yaşandığını aktaran Fadılıoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiştir. Bizler de geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çağdaş düşünceli insanlar olarak yetişmeleri için çok çalışmaktan bir an bile vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Çocuklarımızın barış ve huzur içinde yaşayacağı bir ülke oluşturma gayretimizde; yaptığımız ve yürüttüğümüz her çalışma ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yarınlara umutla bakmalarını istiyoruz. Bu yıl da maalesef 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pandemi koşullarında kutluyoruz. Gönül isterdi ki geniş katılımlar, coşku, sevinçle bu bayramımızı hep birlikte meydanlarda kutlayalım. Ama salgının oluşturduğu koşullar nedeniyle aynı ortamda buluşamasak da bulunduğumuz her yerde aynı sevinç ve coşkuyla bayramımızı kutlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.