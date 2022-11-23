Şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın anısına yürüdüler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, terör örgütü PYD/PKK tarafından Karkamış ilçesine yapılan roketli saldırıda şehit olan Öğretmen Ayşenur Alkan’ın anısına “24 Kasım Öğretmenler Günü Yol Koşusu ve Halk Yürüyüşü” düzenlendi.

Öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katıldığı, Binevler Postanesi önünden başlayan organizasyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar sürdü. Karkamış’taki roketli saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan’ın anısına pankartların taşındığı yürüyüşe, şehit öğretmenin annesi Hayriye ve babası Mustafa Alkan da katıldı.

Ön safta atletlerin koştuğu, arkalarında okul kartları ile öğrencilerin, yaka kartları ile öğretmenler ve Türk bayrakları ile vatandaşların eşlik ettiği yürüyüşte, sloganlarla terör lanetlenirken, şehitler de anıldı.