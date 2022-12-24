Şehit Kamil ve annesi ile Özdemir bey için tören düzenlendi

25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. yıl dönümünde Gaziantep Savunması’nın sembol kahramanlarından Şehit Kamil ile Özdemir Bey düzenlenen iki farklı törenle anıldı.

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bundan 101 yıl önce atalarımızın kanlarıyla sulayarak vatan yaptığı bu topraklarda bugün huzur içerisinde yaşıyoruz. O gün, atalarımız canlarını feda ederek, bu toprakları bize vatan kıldılar” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. yıl dönümünü dolayısıyla organize edilen ilk anma programı, Şehitkamil anııtı önünde yapıldı. Şehit Mehmet Kamil ile annesi Hadice Dilek Hanım için gerçekleştirilen tören; çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan protokol konuşmasının ardından günün önemine yönelik şiir okundu. İkinci tören, Özdemir Bey için mezarı başında yapıldı. Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi, buket sunumu yapıldı.

Törene; Şehitkamil Kaymakamı Abdulkadir Duran, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Piyade Yarbay Ahmet Doğanuz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve sınırlı sayıda öğrenci katıldı.

Vatanı kurtararak bizlere emanet etti

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bundan 101 yıl önce atalarımızın kanlarıyla sulayarak vatan yaptığı bu topraklarda bugün huzur içerisinde yaşıyoruz. O gün, atalarımız canlarını feda ederek, bu toprakları bize vatan kıldılar. 14 yaşındaki Mehmet Kamil, annesinin peçesine tasallut eden emperyalist güçlerin askerlerine karşı mücadele ederken, süngüyle şehit oldu. Mehmet Kamil’in şehadetiyle Antep Savunması’nın kıvılcımı ateşlenmiş oldu. Kurtuluş Savaşı’nın da temelini oluşturan bu noktadaki özverili mücadelesiyle Gaziantep halkı, dünyaya destan yazdı. 11 ay yokluk, açlıkla mücadele ederken, emperyalist güçlerin modern silahlarına karşı imanla direnen, yoklukla savaşan atalarımız, bu vatanı kurtararak bizlere emanet etti. Günümüzde artık teknolojik ve ekonomik savaşlarla karşı karşıyayız. Bu konuda gençlerimizden hassaten ricamız geçmişlerini unutmamaları, geleceğe güvenle bakarak, geçmişten ders alıp, bu topraklarda ilelebet ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmalarıdır. Bu vesileyle 101. yılını kutladığımız 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık, huzur, afiyet diliyorum” diye konuştu.