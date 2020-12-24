Şehit Kamil ve annesi ile Özdemir Bey anıldı

25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Gaziantep savunmasının sembol kahramanlarından Şehit Kamil ile Özdemir Bey düzenlenen iki farklı törenle anıldı. Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün, üzerinde yaşadığımız topraklarda daha güçlü bir şekilde yaşamak adına bize düşen tek bir şey var. Bulunduğumuz noktada en iyisini yapmak ve çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü dolayısıyla organize edilen ilk anma programı, Şehitkamil Anıtı önünde yapıldı. Şehit Mehmet Kamil ile annesi Hadice Dilek Hanım için gerçekleştirilen tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan protokol konuşmasının ardından günün önemine yönelik şiir okundu. İkinci tören, Özdemir Bey için mezarı başında yapıldı. Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi, buket sunumu yapıldı. Mehmet Kamil’in şehit edilişinin 100. yıl dönümünde gerçekleştirilen törene Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Tugay Komutan Yardımcısı Tank Kıdemli Albay Bülent Sayar, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi, Şehit Kamil’in kardeşi Kemal Dilek’in oğlu Yalçın Dilek, kızları Hatice Kılıç ile Nevin Günaslan ile torunları ve sınırlı sayıda öğrenci katıldı.

“Atalarımıza olan bağlılığımızı unutmadan yaşamalıyız”

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bundan 100 yıl önce annesinin peçesine uzanan elleri kırmak adına kendi gücünce karşı koyan Mehmet Kamil, şehit oldu. Mehmet Kamil’in şehit olmasıyla birlikte Gaziantep ağaya kalktı. Antep ‘Gazilik’ unvanını bu şekilde hak etmiş oldu. Mehmet Kamil’in şehit edilmesinin ardından tüm Antep, cenaze törenine katılarak Fransızlara karşı güçlerini ortaya koydu. Daha sonra bir miting düzenlendi. Antepliler, mitingde bu toprakların kolay kolay kimseye verilmeyeceğini göstermek adına her türlü olumsuzluğa rağmen, inanç ve iman gücüyle bu topraklarda ezanın dinmemesi, bayrağın inmemesi, namusuna el sürdürmemek adına bütün gayretiyle mücadelesini verdi. Gaziantep Savunması, Türkiye’nin, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bize vatan olması noktasında en önemli noktalarından biridir. Gaziantep Savunması 11 ay sürerken, dirençli duruşun ardından destansı bir mücadele ile taçlandı. Atalarımıza olan bağlılığımızı unutmadan yaşamalıyız. Çocuklarımıza da atalarımızı anlatmakla mükellefiz. Bugün, üzerinde yaşadığımız topraklarda daha güçlü bir şekilde yaşamak adına bize düşen tek bir şey var. Bulunduğumuz noktada en iyisini yapmak ve çok çalışmaktır” ifadesini kullandı.