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Şehit Kamil annesinin mezarı başında anıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile birlikte Antep Savunması’nın ilk şehidi olan 14 yaşındaki Mehmet Kamil’i, şehadetinin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla annesi Hadice Dilek’in mezarını ziyaret ederek andı.

GAZİANTEP 21.01.2021, 13:55
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Şehit Kamil annesinin mezarı başında anıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile birlikte Antep Savunması’nın ilk şehidi olan 14 yaşındaki Mehmet Kamil’i, şehadetinin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla annesi Hadice Dilek’in mezarını ziyaret ederek andı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hadice Dilek’in Asri Mezarlık’ta bulunan mezarı başında Antep Savunması’nın ilk şehidi olan 14 yaşındaki Şehit Mehmet Kamil’i, şehadetinin 101. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda andı. Programa; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan Kur’an-ı Kerim sonrası dua edildi.

“Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum”

Kurtuluş Savaşı sırasında Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunda sembol haline gelen Şehit Kamil hakkında bilgiler veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Antep Savunmasının en önemli hadiselerinden biri olan Mehmet Kamil’in şehadeti, Antep Savunmasının ilk kıvılcımının yakılmasına vesile olmuştur. Zira Antep, özgürce namuslu yaşamak ve özgürce namuslu ölmek isteyen kahramanların diyarıdır. Şehit Kamil’in annesine yapılan taarruz, bütün Anteplilerin hürriyetine, namusuna, başörtüsüne taarruz demek olduğu için bütün Anteplilerin namus günü olmuştur. 1903 doğumlu olan Kamil, şehit olduğu dönemde Arasa’daki bir simitçi fırınında kalfa olarak çalışmaktaydı. Şehadetin vuku bulduğu 21 Ocak 1920’de Kamil, annesi Hatice Hanım’a uzanan kirli elleri kırmak ve annesine tasallut eden Fransız askerlerine yiğitçe tek başına mücadele ederken hunharca şehit edilmiştir. Fransız Kumandanı Yarbay Saint-Marie, yanında bir kaç subay ve tercümanla birlikte Cemiyet-i İslamiyenin toplantılar yaptığı Nuri Mehmet Paşa Camii karşısında bulunan Nakşibendi Tekkesine gelir ve Kamil’in babası Ökkeş Ağa’ya tazminat olarak 200 altın vermek ister. Ökkeş Ağa’nın Fransız Kumandanına cevabı, aslında bütün Anteplilerin haykırışı gibidir: ‘Sizler çocuğumun kanına girdiniz. Ailemin çarşafına el attınız. Hem memleketimizi işgal ettiniz, hem de cana, namusa dokundunuz. Yüzlerce yıldan beri esaret nedir bilmeyen bu asil Türk diyarını her nasılsa işgal ettiniz. Ben çocuğumun kanını parayla değişmem. Milletim çocuğumun intikamını alacaktır.’ Genç Kamil’in şehadeti, Antep Savunmasının ilk bayrak şehidi olarak bir sembol haline gelmiş ve adını altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Dün olduğu gibi bugün de en güç koşullar altında vatan topraklarını korumak ve savunmak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen tüm aziz şehitlerimiz; devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar halkımızın gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle Antep’i Gazilik ile onurlandıran, üzerinde onurla ve başı dik yaşadığımız bu toprakları bizlere emanet eden büyük destanın aziz kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, adını bildiğimiz ve bilmediğimiz herkesi bir kez daha rahmetle anıyorum” diye konuştu.
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