banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...
2022 yılının trafik cezaları belli oldu...

Şehir ve Kültür Dergisi’nin yeni sayısı okuyucuyla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Gazi şehrin kültürel mirasının literatüre geçmesi amacıyla okuyucuyla buluşturulan Şehir ve Kültür Dergisinin, “Gaziantep, Kendi İçinden Ahenkli Şehir” başlıklı yeni sayısı çıktı.

GAZİANTEP 02.01.2022, 13:25
Şehir ve Kültür Dergisi’nin yeni sayısı okuyucuyla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Gazi şehrin kültürel mirasının literatüre geçmesi amacıyla okuyucuyla buluşturulan Şehir ve Kültür Dergisinin, “Gaziantep, Kendi İçinden Ahenkli Şehir” başlıklı yeni sayısı çıktı.

Gazikültür A.Ş. Şehir ve Kültür Dergisi’nin 88’inci sayısını, “Gaziantep: Kendi İçinden Ahenkli Şehir” başlığıyla yayınladı. Gaziantep odağında hazırlanan yeni sayıya okuyucular, gazete-dergi bayileri ve www.sehirvekultur.net adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Derginin bu sayısında, “Son Tanıklar Gözüyle Gazi Şehir Antep”, Antepli Divan Şairleri”, “Gaziantep ve İsimsiz Kahramanlar”, “Kent Kültürü ve Gaziantep”, “Gaziantep Barak Türküleri”, “Barak Odası: Kültür, Kimlik, Bellek”, “Gaziantep’te Su Kültürü ve Tarihi Su Yapıları”, “Övgülerin Odağında Girişimci Bir Şehir: Gaziantep”, “Gaziantep Geleneksel Mimarisi ve Mimaride Taşın Kullanımı”, “Yolumuz Gaziantep’e Düştü” ve daha birçok başlıklı yazılarla Gaziantep’in tarihi, milli mücadele süreci, kültürü, sanat anlayışı ve coğrafi mirasına ışık tutuluyor.

Dergi hem yurt içinde hem de yurt dışında içerikleriyle dikkatleri üzerine topluyor

Gaziantep temelinde yayınlanan derginin 88’inci sayısı hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Yakar, Şehir ve Kültür Dergisi’nin Türkiye’nin en önemli kültür yayınlarından biri olduğunu belirterek, dergide şehir kültürünün edebiyat, sanat, mimari gibi disiplinlerle harmanlanarak gerek yurt içi gerekse de yurt dışında dikkatleri üzerine çektiğini söyledi.

Mehmet KamilBerse’nin genel yayın yönetmenliğinde derginin yolculuğunu sürdürdüğünü dile getiren Yakar, “Şehir ve Kültür Dergisi, Gaziantep odağında bir sayı hazırlamak için Gazikültür A.Ş.’den destek istediğinde seve seve yardımcı olduk. Gazikültür A.Ş. Sanat Yönetmeni öykücü ve şair Muhammet Erdevir’in de katkılarıyla Gaziantep şehir kültürünü yansıtacak zengin ve güçlü bir içerik oluşturmak için kolları sıvadık. Şehir ve Kültür’ün “Gaziantep: Kendi İçinden Ahenkli Şehir” başlığıyla okurları huzuruna çıkan 88. sayısında bendenizin Antepli Divan Şairleri makalesi, Gaziantep tarihinin az bilinen bir özelliğine dikkat çekmektedir. Bir şehir edebiyatı olan divan edebiyatı içinde, tüm Osmanlı şehirleri içinde Antep, en çok divan şairi yetiştiren 11. şehirdir. Sırf bu veri bile Antep şehir kültürünün ne kadar köklü ve güçlü olduğunu ortaya koymaya yeterlidir” dedi.

Zengin bir içerik okuyucuları bekliyor

Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Yakar, Abdulhamit Avşar’ın “Son Tanıklar Gözüyle Gazi Şehir Antep” başlıklı yazısında milli mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan Antep savunmasının tanıkları üzerinden tarihe ışık tutulduğunu ifade etti.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8