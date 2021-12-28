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Şehir Tiyatrosunun ilk oyunu "Güvercin Çocuklar" oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Şehir Tiyatrosu ilk oyununu, Antep Savunması’nı konu alan “Güvercin Çocuklar Oyunu” ile sergiledi.

GAZİANTEP 28.12.2021, 13:06
Şehir Tiyatrosunun ilk oyunu "Güvercin Çocuklar" oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Şehir Tiyatrosu ilk oyununu, Antep Savunması’nı konu alan “Güvercin Çocuklar Oyunu” ile sergiledi.

Tarih, sanat ve kültür değerlerinin korunması ve yaşatılması için çalışmalarını yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gazi şehirlilerin isteği doğrultusunda kurduğu Şehir Tiyatrosu ilk oyununu sahneledi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılında Antep Savunmasını konu alan, Ersin Ayhan tarafından yazılıp yönetilen tek perdelik “Güvercin Çocuklar”, Fransız işgalini eleştirirken Gaziantep üzerinde uygulanan şiddeti ve baskıyı gözler önüne seriyor. 2021 yılında yaşayan Elif’in rüyasında abisiyle yüzyıl öncesine yaptığı yolculukta, küçük yaşta şehit olan dedesinin dayısı Ökkeş’i araması ve kuşatma altındaki Antep’te yaşanan acıları işliyor ve savunmanın kahramanlarını anlatıyor.

Şehir Tiyatrosu’nun müzik ve danslarıyla göz dolduran ilk oyununu izlemeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve şehir protokolü katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisini gören oyun yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Oyun sonunda ise fuaye alanında Gazi Kültür A.Ş. tarafından kurtuluş mücadelesini konu alan sergi düzenlendi. GAÜN Mavera Kültür ve Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle buluşan oyun, sezon boyunca sahnelenecek.

Şahin: Kültür, Sanat, Yeşil, Spor Bizi Birleştiriyor

Oyunun sonunda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başarının onur ve gururunu yaşadığını belirterek, “Bu büyük sanat ordusunu hürmetle selamlıyorum. Tarihimize sahip çıktık. Yüzyıl önce ecdadın verdiği mücadeleyi panoramaya çevirdik. Dünyanın en güzel panorama müzesini yaptık, kitaplardan çıkararak müzeleştirdik. Bu müzede yaptıklarımızı ise bugün ete kemiğe büründürdük, kültür-sanata dönüştürdük, birlikte başardık. ‘Toplu vurdukça yürekler bunu top sindiremez’ denilen büyük bir mücadele var burada. Şuna inanıyorum, kültür, sanat, yeşil, spor bizi birleştiriyor. Eğitim, bilim, kültür şehri Gaziantep için yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Antep’in önünde hiçbir şey duramaz Gazi unvanından başka. İkinci yüzyıla bu mottoyla giriyoruz.” diye konuştu.

Vali Gül: Gaziantep, Emeğin Karşılığını Veren Bir Şehir

Emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül ise Şehir Tiyatrosu’nu Gaziantep’e kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin’e teşekkür etti. diyorum. Gaziantep, emeğin karşılığını veren bir şehir. İnanıyorum ki ikinci yüzyılın başlangıcı ile sanatla anılan bir şehir olacağız.”

“Güvercin Çocuklar” oyunu yazarı ve yönetmeni Ersin Ayhan, Başkan Fatma Şahin’e kurulan şehir tiyatrosu için teşekkür etti.

Şehir Tiyatrosu Genel Koordinatörü oyuncu Mehmet Çevik, oyuncu seçme sınavlarına değinerek, eşit ve insancıl bir seçme yapıldığına dikkat çekti.

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