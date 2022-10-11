Şehir tiyatrosunda perde açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 2021 yılında 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde kurulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda perdelerini "Uçurtmamı Gördün Mü" çocuk oyunuyla açtı.

Onat Kutlar Salonu’nda sahne alan Şehir Tiyatrosu ekibi, yönetmen koltuğunda Göksel Kart’ın bulunduğu “Uçurtmamı Gördün mü?” oyunuyla minik tiyatro severlerden büyük alkış aldı. Evde canı sıkılan “Ada”nın hayal gücünden hareketle çıktığı küçük bir yolculukla başlayan hikayede, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak yapılan uçurtma ve sonrasında yaşanan serüven canlandırılıyor.

2022-2023 tiyatro sezonunda sahneleyeceği “Beşinci Mevsim Efsanesi”, “Kuvâ-yi Milliye” ve “Hezarfen” oyunlarıyla seyirci karşısına çıkacak başarılı ekip, 2021-2022 yılı boyunca 3 oyunla 34 kez sahne alarak 18 bin 796 tiyatro seyircisini salonlarında buluşturmuştu.

"Uçurtmamı Gördün Mü" çocuk oyunu Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından 12 Ekim Çarşamba 10.30 ve 13.30, 18 Ekim Salı saat 10.30 ve 13.30 ve 19 Ekim Çarşamba saat 10.30 ve 13.30’da GBB Onat Kutlar salonunda yeniden izleyiciyle buluşacak. Ücretsiz bilet temini yapılabilen oyunlar için okul ve özel gruplar için 0533 157 02 43 iletişim hattından rezervasyon yaptırmak mümkün.

Sahnelediği oyunların yanı sıra eğitim programlarıyla da yeni oyuncular yetiştiren şehir tiyatrosu 18-24 yaş grubuna ’Temel Oyunculuk’, 22 ve üzeri yaş grubuna ’Temel Oyunculuk ve Hobi Grubu’, 22 ve üzeri yaş gruba ’Yazarlık Grubu’ eğitim programlarına da devam edecek.

Sanat merkezleri ve çocuk kütüphanelerinde yapılan atölye çalışmalarıyla çocuk ve genç yaştaki kitleyi tiyatroyla tanıştıran ve sanatı sevdiren ekip, ayrıca GBB bünyesinde hizmet veren Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi’nde, çocuklara yönelik beden perküsyonu, hikaye anlatımı ve masal oluşturma, iletişim, temassız oyunlar, geri dönüşüm, hareket ve oyun atölyeleri de düzenliyor.