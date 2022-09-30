Şehir içi ulaşım kartlarında yeni dönem başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’de bir ilke imza atılarak şehir içi toplu ulaşımda kullanılan Gaziantep Kart’taki tüm özelliklerin temassız banka veya kredi kartlarına aktarılacağını, ulaşım için ayrı bir kart taşıma ve bakiye dolum ihtiyacının son bulacağını söyledi.

“Akıllı Kent Gaziantep” projesi çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda Gazi şehirli vatandaşları rahatlatacak, Türkiye’ye öncü olacak bir çalışmaya daha imza attı. Ulaşımda kullanılan Gaziantep Kart’ın taşıdığı özelliklerin, banka veya kredi kartlarına entegre edilebileceği projede ilk adım atıldı.

Kart merkezlerine gitmek tarih oluyor

Gaziantep Kart’ı fiziksel bir kart olmaktan çıkartıp tüm bankacılık sisteminde kullanılabilir bir hale kavuşturacak projenin ilk fazında hali hazırda Gaziantep Kart’a sahip olanlar herkart.gaziantepkart.com.tr adresine bilgilerini girerek sisteme entegre olabilecek. Projenin yılbaşı öncesinde tamamlanması hedeflenen 2’nci fazında ise ilk defa Gaziantep Kart kullanacak kişilerin kart merkezlerine giderek kart alması yerine, online olarak kredi ya da banka kartlarını Gaziantep Kart’a dönüştürebilme imkanı sunulacak.

Büyükşehir’in ulaşımda meydana getirdiği bu dönüşüm ile 1995 yılında akbil ile başlayan toplu taşımada elektronik ödeme sistemlerinde yeni bir pencere açılırken, projenin 2’nci fazı sayesinde vatandaşların, dolum noktasına gidip kartına yıllık vize yapma işlemi son bulacak. Öte yandan kentin muhtelif noktalarına yerleştirilen kart dolum otomatlarının neden olduğu yüksek maliyetlerden de ve vatandaşın ödediği kart bedellerinden de tasarruf sağlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, proje hakkında yaptığı konuşmada kendi alanında birçok ilki gerçekleştirdikleri Gaziantep Kart’ta yine bir ilk olacak yeniliği Gazi şehirli vatandaşlar için hizmete aldıklarını söyledi.

"Çok kısa bir işlem ile online ortamda Gaziantep karta sahip olunabilecek"

Artık bir marka haline gelen Gaziantep Kart’ın hayata geçirilen proje ile yeni detaylarını açıklayan Başkan Fatma Şahin, “Öğrenci, öğretmen, 60 yaş ve 65 yaş üstü gibi birçok türü bulunan Gaziantep Kart’ta ücretsiz ve indirimli geçiş hakları bulunan vatandaşlarımızın bu hakların tanımladığı kartlarını alabilmeleri için şimdiye kadar kart işlem merkezlerine gelmeleri gerekiyordu. Ama şimdi geldiğimiz bu noktada artık temassız özellikli herhangi bir banka veya kredi kartına sahip vatandaşımız ister öğrenci ister 65 yaş üstü, hangi kartı almak istiyorsa bunun için kart işlem merkezine gelmesine gerek kalmayacak. Sahip olduğu temassız banka ya da kredi kartını herkart.gaziantepkart.com.tr internet sitesi üzerinden yapacağı çok kısa bir işlem ile Gaziantep Kart özelliği kazandırılabilecek” ifadelerini kullandı

“Projenin 2. ayağı yılbaşı öncesi devreye alınmış olacak”

Projenin tamamlanmasıyla kart işlem merkezlerine gelinme zorunluluğunun ortadan kalkacağını anlatan Başkan Şahin, “Kişiselleştirilmiş kartlara sahip tüm vatandaşlar ayrıca aktarma imkanlarından da faydalanabilecek. En önemlisi ise bayiden kart dolum işlemlerine artık ihtiyaç kalmayacak. Projenin ilk fazında mevcutta öğrenci, öğretmen, 60 yaş ve 65 yaş üstü Gaziantep Kart’a sahip olan kullanıcılar ile başlayacağız. Projenin ikinci fazında ise ilk defa kart alacak kullanıcılarımız da dahil olmak üzere herkes ayrı bir kart almaksızın bu karttan faydalanabilecek. İlk faza eylül ayı içinde başlıyoruz. 2’nci fazda yılbaşından önce devreye alınmış olacak. Okulların açıldığı bu dönemde bu güzel gelişmeden sizleri haberdar etmek istedim. Gaziantep olarak akıllı ulaşımda ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.