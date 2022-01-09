Şehikamil’de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla başlattıkları proje kapsamında bugüne kadar 236 bin ihtiyaç sahibi kişiye kıyafet yardımı yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla uygulanmaya başlanan proje kapsamında kullanılmış giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde kentin 20 farklı noktasına giysi kumbaraları konuldu. Vatandaşlar, kullanmadıkları ya da eskidiğini düşündükleri kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için giysi kumbaralarına atarken, görevliler her hafta bu kumbaralarda biriken kıyafetleri toplayarak Giysi Değerlendirme Merkezi’ne getiriyor. Burada ayrıştırılan kıyafet ve ayakkabılar, yıkama ve ütüleme yapıldıktan sonra paketlenip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ayda 4 bin 500 ton kıyafet kumbaradan toplanıp dağıtılırken, kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüm kapsamında ip olarak ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Proje sayesinde 4 yılda 236 bin ihtiyaç sahibi kişiye kıyafet yardımı yapıldı.

Ürünlerin yüzde 70’inin kullanılabilir durumda olup, ailelere ulaştırıldığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, merkezde işlemi tamamlanan kıyafetlerin ise vatandaşların evlerinden arabaya ile alınıp teslim edildiğini kaydetti. Kıyafetlerin kullanıma hazır hale geldikten sonra ayrı ayrı bir mağaza düzeni ile sergilendiğini ve evlerinden getirilen vatandaşların burada beğenip denedikten sonra kıyafetleri aldığını aktardı.

“20 ayrı noktada giysi kumbaramız var”

“Şehrimizin 20 ayrı noktasında giysi kumbaralarımız var” diyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada, “Bu giysi kumbaralarımıza vatandaşlarımız ebat olarak kendilerine küçük gelen ve ya kendince modası geçmiş olan ürünleri ve ya da çürüme noktasına gelmiş giysilerin tamamını bizim bu kumbaralarımıza bırakıyorlar. Günlük ortalama 100 kilogramın üzerinde giysi topluyoruz. Bizi en mutlu eden şey gelen ürünlerin yüzde 70’i kullanılabilir şekilde. Gelen ürünlerin gerçekten kullanılamayacak olanları bir tarafa ayrılıyor ve bunlar telef olarak yine ülke ekonomisine kazandırılmak üzere hurdaya ayrılıyor. Diğer taraftan hanım kardeşlerimizin yaptığı gibi burada giysiler cinsine göre yıkama yapılması gerekiyorsa yıkanıyor, kuru temizleme yapılması gerekiyorsa o işlem uygulanıyor kurulanıp, ütülenip paketlenerek vatandaşlarımıza sunuluyor. Esas nokta bunların toplanıp kullanılabilir hale getirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu konuda da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile beraber kayıtlarımızda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız mahallelere gidilerek onları otobüslerle alıp buraya getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esas olan sürdürülebilirlik”

Projeye büyük destek verildiğini belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, projede katkısı olanlara teşekkür ederek, “Esas olan, sürdürülebilir proje yapmaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın 2018 yılından bu yana vermiş olduğu desteği arttırarak devam ettiriyoruz. Tüketen bir toplumuz ancak diğer tarafta da ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Biz aslında burada vatandaşlarımız arasında aracı oluyoruz. Bu kıyafetler evlerde, dolaplarda kalacağına birilerinin işini görüyor. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şu ana kadar 4 yılda 236 bin vatandaşımız bu projeden faydalandı” diye konuştu.