banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG’un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Whattsap’lı boşanmaya Yargıtay freni
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Fenerbahçe Vitor Pereira'yla neden FIFA'lık oldu?
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş "sözlü izin" kararı

Şehikamil’de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla başlattıkları proje kapsamında bugüne kadar 236 bin ihtiyaç sahibi kişiye kıyafet yardımı yapıldığını söyledi.

GAZİANTEP 09.01.2022, 11:06
Şehikamil’de kıyafetlere ikinci bir şans veriliyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla başlattıkları proje kapsamında bugüne kadar 236 bin ihtiyaç sahibi kişiye kıyafet yardımı yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor’ sloganıyla uygulanmaya başlanan proje kapsamında kullanılmış giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yönünde kentin 20 farklı noktasına giysi kumbaraları konuldu. Vatandaşlar, kullanmadıkları ya da eskidiğini düşündükleri kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için giysi kumbaralarına atarken, görevliler her hafta bu kumbaralarda biriken kıyafetleri toplayarak Giysi Değerlendirme Merkezi’ne getiriyor. Burada ayrıştırılan kıyafet ve ayakkabılar, yıkama ve ütüleme yapıldıktan sonra paketlenip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ayda 4 bin 500 ton kıyafet kumbaradan toplanıp dağıtılırken, kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüm kapsamında ip olarak ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Proje sayesinde 4 yılda 236 bin ihtiyaç sahibi kişiye kıyafet yardımı yapıldı.

Ürünlerin yüzde 70’inin kullanılabilir durumda olup, ailelere ulaştırıldığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, merkezde işlemi tamamlanan kıyafetlerin ise vatandaşların evlerinden arabaya ile alınıp teslim edildiğini kaydetti. Kıyafetlerin kullanıma hazır hale geldikten sonra ayrı ayrı bir mağaza düzeni ile sergilendiğini ve evlerinden getirilen vatandaşların burada beğenip denedikten sonra kıyafetleri aldığını aktardı.

“20 ayrı noktada giysi kumbaramız var”

“Şehrimizin 20 ayrı noktasında giysi kumbaralarımız var” diyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada, “Bu giysi kumbaralarımıza vatandaşlarımız ebat olarak kendilerine küçük gelen ve ya kendince modası geçmiş olan ürünleri ve ya da çürüme noktasına gelmiş giysilerin tamamını bizim bu kumbaralarımıza bırakıyorlar. Günlük ortalama 100 kilogramın üzerinde giysi topluyoruz. Bizi en mutlu eden şey gelen ürünlerin yüzde 70’i kullanılabilir şekilde. Gelen ürünlerin gerçekten kullanılamayacak olanları bir tarafa ayrılıyor ve bunlar telef olarak yine ülke ekonomisine kazandırılmak üzere hurdaya ayrılıyor. Diğer taraftan hanım kardeşlerimizin yaptığı gibi burada giysiler cinsine göre yıkama yapılması gerekiyorsa yıkanıyor, kuru temizleme yapılması gerekiyorsa o işlem uygulanıyor kurulanıp, ütülenip paketlenerek vatandaşlarımıza sunuluyor. Esas nokta bunların toplanıp kullanılabilir hale getirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu konuda da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile beraber kayıtlarımızda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız mahallelere gidilerek onları otobüslerle alıp buraya getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Esas olan sürdürülebilirlik”

Projeye büyük destek verildiğini belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, projede katkısı olanlara teşekkür ederek, “Esas olan, sürdürülebilir proje yapmaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın 2018 yılından bu yana vermiş olduğu desteği arttırarak devam ettiriyoruz. Tüketen bir toplumuz ancak diğer tarafta da ihtiyaç sahibi insanlarımız var. Biz aslında burada vatandaşlarımız arasında aracı oluyoruz. Bu kıyafetler evlerde, dolaplarda kalacağına birilerinin işini görüyor. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şu ana kadar 4 yılda 236 bin vatandaşımız bu projeden faydalandı” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Alanyaspor 20 29
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 20 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Giresunspor 20 25
14. Kayserispor 19 24
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Adanaspor 19 29
7. Istanbulspor 18 27
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 19 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11