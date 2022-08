Şef Öztan’dan Türk mutfağına zarar verenlere tepki

Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, son dönemde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki turistik mekanlarda aslına aykırı farklı reçeteler ile kamuoyunda tartışma oluşturan Türk mutfağına ait yemeklerin satışının zarar verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Türk mutfağının korunması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde önemli çalışmalara imza atan Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, Türk mutfağına zarar veren ve yapılışı aslına uygun olmayan reçetelerle gündeme taşınan Türk yemeklerinin sunumunun gerek sektöre gerekse de Türk mutfağına ihanet olduğunu ifade etti.

"Türk mutfağının temellerine dinamit koymayın"

Son dönemde özellikle hiçbir dayanağı olmayan yemek çeşitlerinin müşteriye sunulmaya başlandığını belirten Öztan, özellikle balıklı lahmacun adında çıkan ürünün tamamen reklam odaklı bir hareket olduğunu fakat bunu yapanların Türk mutfağına telafisi olmayan zararlar verdiklerini belirtti. "Bizler bu işe ömrümüzü verdik. Bilgimizi ve birikimimizi nesiller boyunca doğru aktarılması için daha da önemlisi Türk mutfağının dünyanın en zengin mutfağı olduğunu anlatmak için yurt içinde ve yurt dışında ciddi çalışmalar yaptık. Fakat son dönemde bu yapılan çalışmaların tam tersine hiçbir temeli ve dayanağı olmayan aynı zamanda sadece basının ilgisini çekmek ve reklam için neler yapabiliriz mantığının ortaya çıkardığı davranışlar olduğunu görüyoruz” dedi.

"Balıktan lahmacun olmaz"

Lahmacunun kendine has reçetelerinin olduğunu ve Türk mutfağının en önemli öğeleri arasında yer aldığını ifade eden Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, balıklı lahmacun olarak tanıtımı yapılmaya çalışılan ürünün asılsız olduğunu ve balıktan lahmacun olamayacağını ifade etti. Öztan, “Mesela balıklı lahmacun adında bir ürün çıkarmışlar. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Her ürünün temel standartları vardır ve bazı temel standartlar ile oynanıp sırf basının ilgisini çekmek ve gündeme gelmek için kullanılmasına tamamen karşıyım. Bazı temeller ile oynarsanız o temellerin altında kalırsınız. Lahmacun dediğimiz ürünümüz bizim mutfağımızın altın çocuklarından bir tanesidir. Bu tarz ürünlerin temeli ile oynanmaz bu çıkarılan ürün olsa olsa balıklı pizzadır veya başka bir isimle satışa sunulur. Bu ürünün lahmacun ile ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

"Türk mutfağının yozlaştırılmasına izin vermeyeceğiz"

"Son dönemlerde sık sık gündeme gelen ve Türk mutfağının adeta temeline dinamit koyan bu tür tanıtımlar gerek Türk mutfağını gerekse de bu mutfağın en önemli yemek çeşitlerinin geleceğe intikalinde önemli sorunlar oluşturacaktır" diye devam eden Tahir Tekin Öztan, “Ben bu davranışları son dönemde ünlü olabilmek için insanların yaptığı anlamsız ve saçma hareketlere benzetiyorum. Popülarite için yapılan her anlamsız hareketin ömrü çok kısa olur ki bunu zaten yıllardır görüyoruz. Bu kuralsızlıkların önüne geçmek gerektiğini düşünüyorum. Her şeyin bir ölçüsü olmalı. Bu satılan fahiş ürünler için de geçerli. Aynı zamanda ürünlerin reçeteleri için de ölçülü davranmak gerekiyor Dolayısı ile Türk mutfağını yozlaştırmaya götüren her dayanaksız ve temelsiz hareketlere karşıyım. Bu arkadaşlara yaptıkları veya yapacakları kaliteli işler ile gündeme gelmelerini ve bu şekilde Türk mutfağımızın standartlarını daha yükseğe çıkarmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.